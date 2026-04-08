NETWORKING TRANSFRONTEIRIZO
Encontro na Eurocidade Chaves-Verín de profesionais creativos galegos e lusos
A sede da Eurocidade Chaves-Verín en Feces de Abaixo converteuse recentemente no punto de encontro de referencia para o ecosistema cultural e creativo raioto. O evento de “networking” Redes Creativas, no marco do proxecto Incubtrans, reuniu unha trintena de profesionais de diversas disciplinas coa finalidade de fortalecer a colaboración transfronteiriza.
A xornada contou coa participación do vicepresidente do Munícipio de Chaves, Tiago Caldas, e do tenente de alcalde de Verín, Diego Lourenzo, quenes coincidiron en sinalar que esta cooperación estreita é un motor fundamental para o desenvolvemento cultural e a xeración de riqueza na fronteira.
Os asistentes involucráronse en dinámicas interactivas que permitiron realizar un mapeo colectivo do ecosistema local, ademais de participar en sesións de contactos.
