RUMBO A LA TIERRA
El regreso tras el viaje más largo

Encontro na Eurocidade Chaves-Verín de profesionais creativos galegos e lusos

NETWORKING TRANSFRONTEIRIZO

Arredor de 30 creadores galegos e portugueses desfrutaron dunha xornada de aprendizaxe mutua na sede da Eurocidade Chaves-Verín.

Profesionais creativos de distintos eidos do sector audiovisual. | Eurocidade Chaves-Verín

A sede da Eurocidade Chaves-Verín en Feces de Abaixo converteuse recentemente no punto de encontro de referencia para o ecosistema cultural e creativo raioto. O evento de “networking” Redes Creativas, no marco do proxecto Incubtrans, reuniu unha trintena de profesionais de diversas disciplinas coa finalidade de fortalecer a colaboración transfronteiriza.

A xornada contou coa participación do vicepresidente do Munícipio de Chaves, Tiago Caldas, e do tenente de alcalde de Verín, Diego Lourenzo, quenes coincidiron en sinalar que esta cooperación estreita é un motor fundamental para o desenvolvemento cultural e a xeración de riqueza na fronteira.

Os asistentes involucráronse en dinámicas interactivas que permitiron realizar un mapeo colectivo do ecosistema local, ademais de participar en sesións de contactos.

También te puede interesar

Lo último

stats