Programa, fechas y cartel del Entroido de Verín 2026

Los Cigarróns de Verín durante el Domingo de Corredoiro.

Del 5 al 18 de febrero, Verín se viste de fiesta para celebrar uno de los entroidos más emblemáticos de Galicia, junto a los de Laza y Xinzo de Limia, formando el conocido “triángulo del Entroido gallego”. Durante estas semanas, el pueblo entero vive por y para la fiesta, con desfiles, música, disfraces y tradiciones que se remontan a ritos prerromanos.

El cartel de este año, diseñado por el estudio creativo Pruden Tattoo, refleja al tradicional Cigarrón y otras figuras representativas del carnaval, como los capuchóns, la “Raíña do Entroido”, Don Carnal, compadres y comadres, así como elementos como la “fariña” y las charangas. Según los autores, es “un reflejo plural de un Carnaval vivo, intergeneracional y abierto”.

Programa destacado del Carnaval de Verín 2026

Jueves de Compadres, 5 de febrero: La “Noche de Compadres” recorre las calles hasta la Praza Maior y música en vivo en Praza García Barbón con charangas y grupos locales.

Sábado Capuchón, 7 de febrero: Sesión vermú, xantar do Capuchón y animación musical por las calles con Los Támega.

Domingo Corredoiro, 8 de febrero: Primera concentración matinal de Cigarróns, lectura del pregón, pasacalles de la Vaquerada y verbena en la Praza García Barbón.

Jueves de Comadres, 12 de febrero: Desfile infantil, descenso de la comitiva por el Camiño Real y verbena popular con orquestas locales.

Domingo Gordo, 15 de febrero: Gran desfile de carrozas, comparsas, máscaras y Cigarróns, acompañado de música en vivo por toda la villa.

Miércoles de Ceniza, 18 de febrero: Clausura con el tradicional “Entierro de la Sardina”.

Entre las tradiciones más emblemáticas, destacan los Cigarróns, la máscara más antigua y reconocible del Carnaval de Verín, cuyo arte consiste en mover con destreza las chocas mientras recorren las calles, animando a vecinos y visitantes a participar en la fiesta.

Vuelve a ver el domingo de corredoiro de Verín aquí:

El Carnaval de Verín permite durante sus días todo tipo de juegos, disfraces y bromas, desde echar harina y quemar muñecos hasta cambiar roles y poner máscaras, siempre con respeto a los participantes. Esta fiesta, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2009, combina historia, cultura y diversión en una celebración que ningún visitante debería perderse.