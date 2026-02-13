CONSULTA LA PROGRAMACIÓN
Programa, fechas y cartel del Entroido de Verín 2026
Del 5 al 18 de febrero, Verín se viste de fiesta para celebrar uno de los entroidos más emblemáticos de Galicia, junto a los de Laza y Xinzo de Limia, formando el conocido “triángulo del Entroido gallego”. Durante estas semanas, el pueblo entero vive por y para la fiesta, con desfiles, música, disfraces y tradiciones que se remontan a ritos prerromanos.
El cartel de este año, diseñado por el estudio creativo Pruden Tattoo, refleja al tradicional Cigarrón y otras figuras representativas del carnaval, como los capuchóns, la “Raíña do Entroido”, Don Carnal, compadres y comadres, así como elementos como la “fariña” y las charangas. Según los autores, es “un reflejo plural de un Carnaval vivo, intergeneracional y abierto”.
Entre las tradiciones más emblemáticas, destacan los Cigarróns, la máscara más antigua y reconocible del Carnaval de Verín, cuyo arte consiste en mover con destreza las chocas mientras recorren las calles, animando a vecinos y visitantes a participar en la fiesta.
El Carnaval de Verín permite durante sus días todo tipo de juegos, disfraces y bromas, desde echar harina y quemar muñecos hasta cambiar roles y poner máscaras, siempre con respeto a los participantes. Esta fiesta, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2009, combina historia, cultura y diversión en una celebración que ningún visitante debería perderse.
