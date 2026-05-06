Ruta de las aguas de Verín: ¿Cómo visitar las fuentes y manantiales más famosos de Galicia?

Verín es tierra de aguas y balnearios, un destino termal único en Galicia que atrae a visitantes por sus propiedades medicinales. Manantiales como Cabreiroá o Sousas definen la identidad de esta comarca. En esta guía te explicamos cómo organizar tu visita, la mejor época para ir y dónde dormir.

Los manantiales más famosos de Verín

La naturaleza ha dotado a Verín de una concentración de manantiales termales única en Europa. Esta abundancia de aguas mineromedicinales es consecuencia de la falla tectónica do Corgo, que atraviesa su mapa permitiendo la emergencia de aguas con propiedades curativas reconocidas por la ciencia médica y que fueron una referencia para los agüistas en el siglo XIX y el XX.

En la actualidad, las aguas bicarbonatadas sódicas de Cabreiroá y Sousas se siguen envasando y comercializando, al tiempo que mantienen abierto al público sus pabellones de aguas históricos. Por otro lado, la villa del Támega ofrece otros tres referentes termales, los manantiales de Fonte do Sapo y Fontenova, que se unen al antiguo balneario de Caldeliñas.

La ruta termal y del agua, que conecta estos cinco manantiales y balnearios y sus edificios históricos, permite conocer más de cerca un pasado reciente en que la villa fue una referencia a nivel termal gracias a sus aguas, y que actualmente conforman un legado de gran atractivo turístico que se está recuperando con distintas iniciativas que ponen en valor este patrimonio.

Cabreiroá y Aguas de Sousas

Estos dos nombres, de sobra conocidos por todo el mundo gracias a las marcas comerciales que siguen en la actualidad comercializando sus aguas, representan la excelencia de la tradición termal gallega y son paradas obligatorias en cualquier itinerario.

Cabreiroá: Las aguas de este emblemático manantial, situado a solo un kilómetro en dirección sureste del casco histórico de Verín, ya atraían a numerosos visitantes en el siglo XIX, que acudían en busca de sus propiedades medicinales. Sus aguas fueron declaradas de utilidad pública en 1906, un hito que contó con el respaldo científico del Nobel Santiago Ramón y Cajal, quien certificó las propiedades curativas de sus aguas, extraídas a más de 100 metros de profundidad para garantizar su pureza. Un año más tarde, impulsado por el empresario local José García Barbón, se levantó el quiosco de aguas o templete de agüistas, una edificación modernista en planta octogonal todavía visitable en la actualidad, que incluye frescos que representan las estaciones.

Antiguo pabellón de aguas o "bouvette" de Cabreiroá. | Óscar Pinal

Posteriormente, en 1909 se inició la construcción del hotel-balneario homónimo, también de estilo modernista, obra del arquitecto ourensano Daniel Vázquez-Gulías Martínez. Entre 1910 y 1936, este establecimiento se convirtió en un referente a nivel europeo. La burguesía del continente acudía para alojarse en sus grandes estancias, disfrutar en sus salones de baile, recreo y terrazas o perderse en el entorno natural que lo rodea. Con el estallido de la Guerra Civil, pasó a convertirse en hospital y cuartel militar. Pese a que más tarde volvió a operar como antaño, ya nunca recuperó aquel esplendor y en 1961 cerró hasta ahora sus puertas.

En la actualidad, conviviendo con la planta embotelladora de la marca, se mantiene un entorno de jardines con árboles y plantas singulares hasta sumar unas 2.000 especies, entre las que sobresale un enorme Cedro del Himalaya. También es posible admirar la fachada del antiguo hotel-balneario y conocer por dentro el quiosco o “buvette”, todos los días en horario de 10,00 a 20,00 horas, con una fuente en la que se puede probar el agua bicarbonatada, sódica, litínica y acídula que emerge a 16ºC de Cabreiroá. Acceder a los jardines, el templete y el balneario es gratuito, y hay un aparcamiento habilitado para quienes acudan en coche.

Interior del templete de Cabreiroá. | Óscar Pinal

Sousas: Con una historia que se remonta a mediados del siglo XIX, este manantial y balneario es además la marca decana de las aguas de Verín, dado que sus aguas fueron declaradas de utilidad pública en 1859, y fue el primer manantial verinense cuyas aguas se envasaron para la venta, lo que hace de su marca una de las más antiguas de Galicia.

Ubicada al este, a las afueras de la villa, una leyenda local cuenta que su descubrimiento se remonta al tiempo de las invasiones napoleónicas, cuando un caballo enfermo del ejército francés se curó tras beber de ellas. En aquel momento se abrió un paseo para acceder a las mismas desde la villa y se protegió el punto de captación con una arqueta de cristal que conservaba sus cualidades. Hubo un primer pabellón de aguas precedido de una galería de 70 metros con una estructura metálica que otorgaban al conjunto una imagen elegante y moderna adaptada a sus tiempos.

"Buvette" de aguas de Sousas. | Turismo de Ourense

Sus aguas fueron embotelladas y vendidas por Fernando Debas bajo la marca “Aguas de Verín”, que distribuyó por toda España tras adquirir el manantial en 1887, al tiempo que promocionaba el Balneario de Caldeliñas, también de su propiedad. Vendida primero en farmacias como remedio medicinal, pronto se convirtió en el agua de mesa que aún se comercializa en la actualidad. Sousas, junto con Caldeliñas, marcó el nacimiento de Verín como gran villa termal a finales del siglo XIX.

Actualmente, el visitante puede admirar su antiguo quiosco de aguas o “buvette” de planta hexagonal en una zona exterior contigua a la actual planta embotelladora de la marca Aguas de Sousas. Este templete histórico, abierto de forma gratuita todos los días de 10,00 a 20,00 horas, alberga una fuente para probar su agua en un entorno que conserva la elegancia de la época dorada del termalismo. Sus aguas surgen a una temperatura de entre 18º y 20º y con un ligero aroma ácido y sulfuroso. Al ser bicarbonatadas, mejoran la digestión, y se emplean para tratamientos de riñón, circulación y aparato digestivo. Su grado de mineralización es especialmente bajo, lo que facilita su consumo diario y refuerza su poder depurativo.

Interior del quiosco de aguas de Sousas. | Turismo de Verín

Otras fuentes termales en Verín de interés

Además de los grandes referentes, la zona cuenta con otros puntos de gran valor histórico y medicinal:.

Fontenova: Conocido antiguamente como Fonte de Espido, este manantial y antiguo balneario se ubica en un parque muy próximo al centro urbano de Verín, que además se encuentra en un proceso de renovación con el fin de crear un nuevo pulmón verde. Antes de convertirse en una gran instalación termal, Fontenova actuaba como un centro médico en el que se utilizaban las aguas del manantial para tratamientos de trastornos digestivos, urinarios y reumáticos.

Estado actual del edificio del balneario histórico de Fontenova, con la planta embotelladora aún en funcionamiento al fondo. | La Región

En 1904 las aguas de su fuente, bicarbonatadas sódicas con litio y fluor que brotan a una temperatura de 18ºC, fueron declaradas de utilidad pública. En 1935 se ampliaron sus instalaciones mediante al construcción de un pabellón para albergar tanto a toma de aguas como los tratamientos terapéuticos y aprovechar todos sus beneficios para la salud. El complejo, que cerró sus puertas en 1962, ofrecía estancias a sus huéspedes con duchas frías y calientes, dorsales, lumbares y abdominales, duchas escocesas y baños de asiento.

Actualmente, el pabellón histórico del manantial no es accesible debido a obras de renovación de la cubierta del mismo, que se espera estén terminadas este otoño. Al lado se sitúa la planta envasadora, aún activa, que se encuentra inmersa en un proceso de ampliación industrial para crear una nueva planta embotelladora. No obstante, es posible visitar la fuente exterior que utilizan a diario los vecinos.

Fuente pública de Fontenova. | La Región

Balneario de Caldeliñas: en la zona norte de Verín todavía es posible visitar los jardines del antiguo balneario de Caldeliñas, cuyas aguas fueron declaradas de utilidad pública en 1859. Del antiguo edificio únicamente se conservan los muros exteriores y algunas bañeras donde se aplicaba tratamientos de aguas y lodos para tratar dolencias de la piel y problemas reumáticos, en un complejo de gran importancia antaño. Fernando Debas, fotógrafo de la Corte de Alfonso XII en el siglo XIX, fue quien invirtió y convirtió este balneario en un punto de peregrinación en el contexto del termalismo nacional al tiempo que comercializaba el agua de Sousas. Incluso Isabel de Borbón y la Infanta llegaron a visitar las instalaciones de Caldeliñas.

Edificio del balneario histórico de Caldeliñas. | Visit Chaves-Verín

Conocido popularmente como "El Baño", el conjunto de Caldeliñas se encuentra en ruinas desde su cierre en 1960. La estructura exterior, visitable a todas horas y con material informativo e interpretativo para conocer más sobre su historia, evoca el pasado señorial del complejo, que aprovechaba sus aguas de mineralización media, bicarbonatadas, sódicas, fluoradas y que brotan a una temperatura de 24,4ºC. El balneario consta de dos edificaciones: una, al lado de la carretera, en la que están situadas los manantiales, tres piscinas para baño colectivo, los vestuarios y un depósito de almacenamiento del agua para el otro edificio; en ese segundo, estaban ubicados, en cada lateral, los baños, uno para cada sexo, y los complementos de hidroterapia (duchas y salas de inhalación).

Las aguas nacen en terreno arcilloso acompañadas de bastantes burbujas, en una fuente que va a desembocar en una pequeña piscina en la que también brota agua con bastantes burbujas de gas. Actualmente el Concello ha llevado a cabo captaciones para recuperar su uso mineromedicinal y termal, con el fin de levantar en el futuro un nuevo hotel-balneario que haga uso de las aguas de Caldeliñas.

Interior del balneario de Caldeliñas, con las antiguas zonas de baños. | Turismo de Verín

Fonte do Sapo: Se trata de un manantial muy popular entre los habitantes de Verín. Se encuentra en un entorno rústico y fresco, ideal para conocer el agua mineromedicinal de la zona en un espacio natural. El área recreativa se sitúa al noreste de la villa, en un zona arbolada. El paraje cuenta con mesas y bancos para hacer picnic y zonas verdes.

Paraje de Fonte do Sapo, con la fuente que emana directamente de la roca y una zona a la sombra. | Visit Chaves-Verín

En dicha localización se ubica el manantial de Fonte do Sapo, un afloramiento de agua termal que nace de abajo a arriba, entre rocas, y está cubierto por losas de una piedra, como una fuente rústica De ella emanan aguas bicarbonatadas sódicas, sulfuradas con presencia de fluoruros litio y amonio. Se toman solo en bebida y están indicadas para el tratamiento de dolencias del aparato digestivo, renal, hepático, trastornos respiratorios y afecciones externas de la piel. Existe una fuente al aire libre que mana directamente de la roca, así como otra bajo una estructura techada. Este espacio se puede visitar libremente durante todo el año.

Cómo realizar la ruta de las aguas

El recorrido total de la ruta de las aguas cubre una distancia de en torno a unos 12 kilómetros a pie en sentido circular, arrancando desde el Albergue de Peregrinos. Todas las fuentes y manantiales se pueden visitar en coche, pero también se puede aprovechar para emplear la bicicleta. No existe transporte público que conecte estos cinco puntos.

Una idea para comenzar la ruta es arrancar en el barrio de San Lázaro, pasando por el entorno del río Támega para visitar sucesivamente los manantiales. Partiendo desde la Casa do Escudo, habría que recorrer el centro hasta alcanzar Fontenova. Desde allí, primero se visitaría Cabreiroá, para subir después hasta Sousas, posteriormente hasta la Fonte do Sapo y, ya por último, cruzar la carretera de Laza para descubrir el antiguo balneario de Caldeliñas.

Durante las visita, existe la posibilidad de acreditar el paso por las fuentes para obtener un diploma que acredita como Embajador de las Aguas, un reconocimiento oficial de la Eurociudad Chaves-Verín para quienes conocen y difunden el poder de los manantiales de Verín y las localidades portuguesas vecinas de Chaves y Vidago. Para ello es necesario visitar primero la Oficina de Turismo de Verín, situada en la rúa Irmáns La Salle, por detrás de la biblioteca municipal y junto a la Casa da Cultura. Este servicio presta información sobre la ruta de los manantiales y es un buen punto de partida para emprender este recorrido.

Mejor época y dónde alojarse en tu visita la ruta de las aguas de Verín

Verín es un destino disfrutable durante todo el año debido a su oferta de salud y bienestar. No obstante, la primavera y el otoño son épocas ideales para recorrer la senda fluvial del Támega y disfrutar de la naturaleza sin temperaturas extremas.

En cuanto al alojamiento, la villa y sus alrededores ofrecen opciones que van desde el Parador de Verín, situado en una posición privilegiada con vistas al castillo de Monterrei, hasta hoteles urbanos como el Hotel Villa de Verín, A Morada do Cigarrón, Hostal Brasil, Hotel-Restaurante Lugano, Hostal Restaurante San Roque, Hostal Ribeiro o Pensión Helvético.

Para los que prefieren una experiencia más rural, existen diversos hostales y casas de turismo rural en la comarca que permiten un contacto directo con la paz del valle, entre ellos el pazo y restaurante O Retiro do Conde, en Vilaza, en la vecina Monterrei.