El pleno extraordinario celebrado el pasado martes en Verín tenía como plato fuerte la aprobación del presupuesto municipal para 2027 —cifrado en 16,64 millones, con casi cuatro para inversiones—, pero el debate acabó eclipsado por el inicio del procedimiento de separación voluntaria de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Verín.

La propuesta prosperó con el respaldo del bipartito PSOE-BNG y el voto en contra del PP, que recriminó al grupo de gobierno dar este paso sin informes previos de costes ni garantías sobre servicios como el Centro de Información á Muller, la conciliación, la atención temperá o la recaudación. Los populares preguntaron “que gañan os veciños de Verín con esta decisión” y, tras advertir de que “non vemos ningún beneficio”, defendieron que “o Partido Popular quere que Verín siga na Mancomunidade”.

Un año para concretarse

El acuerdo —que llega tras abandonar Verín en los últimos años el servicio mancomunado de basura— activa un periodo de exposición pública y un preaviso de un año, margen en el que el alcalde verinense, Gerardo Seoane, solo contempla recular si cambia el funcionamiento de la Mancomunidad. El regidor advierte de que esta vez “é un inicio en serio, non é de palabra”, tras un año reclamando una reforma estatutaria que ajuste el peso político en una asamblea de 14 vocales donde Verín aporta el 60 % de la población, pero solo tiene dos representantes.

Un desequilibrio que a su juicio se repite en lo económico —“para pagar somos o 60 %”, recalcó Seoane, cifrando en 350.000 euros el gasto en recaudación, frente al 47 % en gastos generales que le replicó el PP—. “Nós somos o socio maioritario e non pintamos nada”, lamentó, exigiendo cambios “nun prazo breve” y poner “negro sobre branco” las cuentas del organismo. Seoane —que en el pleno censuró además la interferencia del ente en el proyecto europeo Futuro Verde Alto Támega— asegura estar preparado para marchar: “Neste proceso imos ver se merece a pena quedar ou irse”.

"Erro histórico"

La decisión sorprendió al presidente de la Mancomunidad, José Luis Suárez, quien recordó que hace 15 días firmaron un convenio con Verín sobre Atención Temperá, y tildó la ruptura de “erro histórico”. El alcalde de Monterrei se muestra molesto con las formas de Seoane —“dóeme o seu ton, soberbio e prepotente”—, rechazó recibir “leccións de boa xestión” y justificó el papel del ente en los fondos europeos porque varios concellos “non confiamos na xestión de Verín”.

Suárez defiende que el organismo, fundado en 1986, se basa en el “principio de igualdade” y sostiene que Verín es el mayor beneficiario de sus servicios. Aunque admite que su marcha haría “moi difícil a súa viabilidade” y cuestiona esta decisión a meses de las municipales, tendiendo la mano: “Todo é falable”. La asamblea del próximo jueves abordará la marcha, con el deseo de Suárez de “que Verín recapacite”.