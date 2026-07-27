El Servicio de Farmacia del Hospital Público de Verín incorpora dos carruseles automatizados para gestionar medicamentos

El Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Público de Verín ha incorporado dos nuevos carruseles horizontales automatizados para el almacenamiento y dispensación de medicamentos, con una inversión cercana a los 134.000 euros.

Tal y como ha trasladado el Sergas en nota de prensa, esta actuación representa un "importante avance" en la modernización del servicio, al permitir una gestión más eficiente, segura y precisa de los medicamentos, mejorando tanto los procesos internos como la calidad de la atención que reciben los pacientes.

Según ha explicado la subdirectora de Prestación Farmacéutica del área, Lucía Cid Conde, la incorporación de estos sistemas automatizados representa "un nuevo paso en la modernización de la farmacia hospitalaria del área sanitaria".

"Además de optimizar la gestión de los medicamentos y reforzar la seguridad del proceso farmacoterapéutico, esta tecnología permite liberar tiempo de los profesionales para dedicarlo a la actividad asistencial, aportando un mayor valor añadido al cuidado de los pacientes", ha destacado.

En este contexto, los nuevos dispositivos funcionan bajo el principio de "producto al profesional", de manera que son los propios carruseles los que acercan automáticamente el medicamento solicitado al puesto de trabajo. Esto reduce tiempos de búsqueda y preparación de los pedidos, elimina desplazamientos innecesarios del personal y permite dedicar más tiempo a la atención farmacéutica.

Además, los carruseles incorporan tecnología Pick-to-Light, un sistema de guiado luminoso que señala la ubicación del fármaco que debe ser recogido, junto a un registro en tiempo real de todas las entradas y salidas de stock.

Asimismo, los nuevos equipos están integrados con los sistemas de información del hospital, favoreciendo una comunicación directa con la aplicación de gestión farmacéutica y con la historia clínica electrónica.