La suerte sonríe a este municipio de Ourense con un premio de 3.000 euros

La suerte ha hecho parada en Verín, donde un vecino ha conseguido un premio de 3.000 euros en el sorteo de "Mi día" del jueves 5 de noviembre.

El boleto premiado fue comercializado por Rafael Enrique González, vendedor que distribuye los productos de la ONCE en su ruta por la localidad. La combinación ganadora correspondía a la fecha favorita elegida por la persona agraciada.

"Mi día" de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de un euros y se celebra sorteos todos los días.