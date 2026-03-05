El instituto Chivite de Verín celebra 50 años formando a referentes de la sociedad

El instituto Xesús Taboada Chivite de Verín conmemora durante este curso académico su 50º aniversario, recordando sus inicios en el año 1975, en las instalaciones provisionales del viejo colegio de La Salle. Para celebrarlo, el centro abrirá sus puertas este sábado con una jornada “muy especial” que busca reunir e inspirar a diferentes generaciones de alumnos y profesionales. El acto arrancará a las 10,00 horas en el salón de actos, y está abierto a toda la ciudadanía.

César Sánchez, director del instituto desde hace siete años tras una etapa previa de ocho años como jefe de estudios y vicedirector, y vinculado al centro desde 2005, explica que el objetivo de esta jornada abierta al pueblo es “fortalecer os lazos que nos unen despois deste medio século de convivencia e educación”. El instituto luce para la ocasión una gran pancarta en su fachada principal con el lema “50 anos de aprendizaxe e crecemento”.

Ponentes “de prestixio”

La celebración ofrecerá varias mesas redondas en las que participarán antiguos estudiantes que actualmente destacan en diferentes perfiles del ámbito científico, artístico, empresarial y político. Entre ellos estará la investigadora oncológica Yolanda Prezado, la presentadora de la TVG Esther Estévez, el aventurero Paquiño Álvarez, el teniente de alcalde Diego Lourenzo o la actriz Mariana Carballal, que intervendrá de manera telemática.

Además de estas charlas inspiradoras, que se extenderán a lo largo de toda la mañana, los asistentes podrán disfrutar de actuaciones musicales y realizarán una visita a las instalaciones del IES. De forma paralela, el evento presentará una exposición colaborativa que irá creciendo en los próximos meses y que ya cuenta con el revelado de más de 1.000 fotos que inmortalizan medio siglo de vivencias. Esta iniciativa surge como respuesta a quienes manifestaban “o seu desexo de volver a pisar aqueles espazos dos que teñen todo tipo de lembranzas”.

Orígenes del Chivite

Los orígenes del Chivite se remontan a finales de los 60. La Región se hizo eco el 19 de marzo de 1969 del anuncio del alcalde, José Arjiz, de la construcción de un complejo educativo y deportivo en A Granxa, con un centro medio para 400 alumnos, otro menor masculino para 250 e instalaciones depotivas. Para acceder se trazaría una “avenida desde la carretera de Castilla con 25 metros de anchura media”.