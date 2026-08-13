Tres heridos trasladados al hospital tras una salida de vía en la A-75 en Verín

Tres personas tuvieron que ser trasladadas al hospital este jueves tras sufrir una salida de vía en Verín. Uno de los ocupantes tuvo que ser liberado por los Bomberos de Verín después de quedar atrapado en el interior del vehículo.

El accidente se produjo unos minutos después de las 6:30 horas en el kilómetro 3 de la A-75, en el término municipal de Verín. Según informó el 112 Galicia, un turismo sufrió una salida de vía cuando circulaban cuatro personas en su interior.

Como consecuencia del siniestro, uno de los ocupantes quedó atrapado en el vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia para poder sacarlo del turismo.

Tras recibir el aviso, los gestores del 112 Galicia movilizaron al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bombeiros de Verín y a la Garda Civil de Tráfico, que acudieron al punto del accidente para atender a los afectados y garantizar la seguridad en la zona.

Una vez en el lugar, los bomberos emplearon material de excarcelación para liberar al ocupante que había quedado atrapado. Tras completar la intervención, los servicios sanitarios atendieron a los cuatro ocupantes del vehículo.

Finalmente, tres de las cuatro personas que viajaban en el turismo fueron trasladadas al hospital de referencia para recibir asistencia médica. El cuarto ocupante no precisó traslado hospitalario. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la salida de vía ni sobre el alcance de las lesiones de los tres trasladados.