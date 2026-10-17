Verín y Chaves refuerzan la cooperación en emergencias

Una de las monitoras muestra a los jóvenes cómo llevar a cabo una reanimación cardiopulmonar.

Galicia y el norte de Portugal han reforzado su cooperación transfronteriza en la respuesta ante emergencias mediante la formación de 150 estudiantes —procedentes, en su mayoría, de centros educativos de Chaves y Verín—, dotándolos de los conocimientos y habilidades necesarios para identificar un paro cardiorrespiratorio y actuar de forma rápida y eficaz hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Esta iniciativa formativa, desarrollada en el marco del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar —que se conmemora hoy, 16 de octubre—, contó con la participación de representantes gallegos, entre ellos Luis León, gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas); Jesús Gamallo, director xeral de Relacións Exteriores y con la Unión Europea de la Xunta de Galicia, y Román Gómez, director de la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Con este fin, la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y la Escuela Superior de Salud de la Cruz Roja Portuguesa (sede de Alto Támega) llevaron a cabo una sesión formativa a gran escala en la ciudad portuguesa de Chaves.

Esta acción pone de relieve la importancia de la colaboración entre ambas regiones —facilitada por el proyecto Integrasaúde—, así como el valor de capacitar a la población en general para mejorar las tasas de supervivencia ante un paro cardiorrespiratorio.

Síntomas

Los síntomas más frecuentes del dolor de origen cardíaco consisten en la aparición repentina de una molestia —caracterizada por una sensación de presión— localizada en el centro o en el lado izquierdo del pecho, que puede extenderse a la espalda, brazo izquierdo o mandíbula.

Si uno se encuentra ante estos síntomas, se debe aflojar la ropa y permanecer sentado o tumbado, así como llamar de inmediato al 061.