Verín descorcha la XIX Feira do Viño de Monterrei

La plaza García Barbón de Verín volvió a vestirse de gala este viernes para acoger el arranque de la XIX Feria del Vino de Monterrei. El acto inaugural estuvo marcado por el emotivo pregón de Antía Pérez, futbolista natural de Laza y uno de los grandes referentes estatales del fútbol sala femenino.

La deportista conquistó a los asistentes desde el primer minuto. Con humildad y orgullo, Antía trazó en el escenario un mensaje que logró tejer hilos invisibles entre su trabajo en la élite deportiva y la labor de los viticultores y bodegueros de la comarca. “Un partido dura 40 minutos, pero poder xogar ese partido leva moitos anos. Co viño pasa exactamente o mesmo”, relató.

Puso en valor el inmenso sacrificio que se esconde detrás de cada botella destapada, y es que para la pregonera, tanto el deporte como la viticultura se basan en cimientos comunes: el trabajo diario, la constancia y el relevo generacional. “Levarei sempre a Monterrei comigo, igual que levo a Laza”, remató, cerrando su intervención con un brindis general junto al presidente del Consejo Regulador, Manuel Vázquez, que arrancó los aplausos de toda la plaza.

El evento contó con una amplia representación institucional, incluyendo al teniente de alcalde de Verín, Diego Lourenzo, y al diputado provincial José María Lago. Por su parte, la conselleira del Medio Rural, María José Gómez, aprovechó resaltar la vitalidad del sector vitivinícola de la comarca, elogiando a los casi cuatrocientos viticultores y treinta bodegas que mantienen viva esta tradición y generan empleo y riqueza, cuidando el medio y el paisaje. “Onde hai viñas ben atendidas hai vida”, sentenció.

Nuevos guardianes del vino

Horas antes del pregón, la Iglesia Parroquial de Verín fue el escenario de la solemne entrega de medallas a los nuevos miembros de la Cofradía de los Vinos de Monterrei. Con estas tres nuevas incorporaciones, la entidad que promueve la calidad de la región ya suma 60 cofrades. El honor recayó en tres figuras fundamentales.

En primer lugar, Enrique Fernández Pérez, nacido en Berrande (Vilardevós) y pionero en la comercialización e introducción del vino de Monterrei en el mercado de Alemania, además de socio de Quinta do Buble; recibió la distinción de la conselleira María José Gómez. El segundo reconocido fue el verinense José Luis Mateo García, creador del proyecto ecológico Quinta da Muradella, cuyas 11 hectáreas abrieron nuestros caldos a los mercados internacionales; la medalla le fue impuesta por el delegado territorial, Manuel Pardo. Por último, Vicente Rodríguez Jiménez, vinculado a la mítica Fonda Juanita y primer presidente de la Asociación de Comerciantes de Verín, recibió su collar de manos del teniente de alcalde Diego Lourenzo por toda una vida dedicada al asociacionismo de la villa.