Las villas de la provincia de Ourense se preparan para un fin de semana de ofertas

La VII Feira do Comercio de la Asociación de Empresarios y Comerciantes ProLimia ha arrancado con fuerza en Xinzo de Limia, marcando el inicio de un fin de semana dedicado a dinamizar las ventas y poner en valor el tejido empresarial de la comarca. El pabellón de Deportes se ha convertido en el epicentro de la actividad comercial, congregando este viernes a numerosos vecinos y visitantes en una cita que se prolongará hasta mañana, domingo 30 de agosto.

La jornada inaugural contó con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas el director xeral de Comercio e Consumo de la Xunta, Gabriel Alén; el diputado provincial, Rosendo Fernández; el alcalde de Xinzo de Limia, Amador Díaz, junto a su corporación, y la presidenta de ProLimia, Sonia Villamarín, acompañada de su junta directiva.

Algunas de las personas que se acercaron para hacer sus compras en el recinto. | ALAN PÉREZ

Alén destacó el papel de la feria como motor socioeconómico y subrayó el apoyo de la Xunta, recordando que esta es la primera edición que se celebra tras la reciente creación del centro comercial aberto de ProLimia, un paso fundamental para la profesionalización y promoción de los negocios locales.

La respuesta del público en estas primeras horas ha sido especialmente positiva, disipando cualquier atisbo de incertidumbre. Marta Enríquez, propietaria de la tienda El Rincón de María, con más de 16 años de trayectoria, se mostró optimista ante la afluencia registrada: “A xente parece que empezou con ganas e tivemos unha mañá súper animada, a cousa promete”.

Este éxito inicial se traducía en la cantidad de visitantes que abandonaban el recinto con bolsas, siendo especialmente demandados los artículos de cara a la inminente vuelta al colegio. Chaquetas, zapatillas, sudaderas y mochilas fueron algunos de los productos estrella en los stands de moda, que, junto a complementos, hogar y calzado, conforman una oferta variada y atractiva.

La diversidad de los puestos, que mantiene el nivel de la edición pasada, es precisamente uno de los grandes atractivos de la feria. tal y como resaltó Villamarín, “temos bastante variedade, a saúde comercial de Xinzo mantense”.

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Evento familiar

Además de la oferta comercial, la cita se ha diseñado como un evento para toda la familia, con talleres infantiles, propuestas gastronómicas y actividades de animación, buscando que el público no sólo compre, sino que disfrute de un ambiente festivo y participativo.

Desde el Concello y la asociación se ha reiterado la invitación a vecinos y visitantes para que se acerquen a Xinzo y apoyen a un comercio local que sigue demostrando ser un pilar clave en la economía del municipio.

Los comercios de Verín y Celanova también ofrecerán descuentos

El dinamismo comercial de este fin de semana no se limita a Xinzo de Limia, ya que otras villas de la provincia de Ourense también se suman a las iniciativas de liquidación de stock para reactivar sus ventas.

En Celanova, el Claustro Barroco del Monasterio de San Salvador acoge la X Feira do Stock, un evento plenamente consolidado que reúne a una veintena de tiendas locales especializadas en moda, calzado, complementos, artículos para el hogar y juguetes. Esta feria estará abierta durante el fin de semana, de 11,00 a 20,00 horas, y complementa su oferta comercial con música en directo, una zona gastronómica, un rincón infantil y diversos sorteos, según destacó el alcalde, Antonio Puga.

Por su parte, la localidad de Verín se prepara para acoger este domingo, 30 de agosto, la primera edición de “Desestoca”, una feria de stock que se celebrará en el Parque de la Alameda desde las 12,00 hasta las 22,00 horas. Esta nueva propuesta ofrecerá ropa, joyas, calzado y artículos de decoración, y buscará crear un ambiente festivo con la presencia de foodtrucks, música a cargo de un DJ y actividades lúdicas como gincanas infantiles.

Estas iniciativas conjuntas en diversas localidades demuestran el esfuerzo del comercio ourensano por revitalizar sus calles y ofrecer a los clientes los mejores productos de cara al inicio de la nueva temporada.