Verín presenta nuevo proyecto para la demandada escuela infantil

Proyección en 3D del diseño de la nueva escuela infantil de Verín, en la parcela municipal de las piscinas descubiertas.

La escuela infantil municipal de Verín, un servicio largamente esperado por las familias de la villa, se ubicará finalmente en la parcela de las piscinas descubiertas, en el parque entre la avenida de Portugal y la rúa Antonio Fernández Pérez. Se trata del tercer proyecto del Concello en 15 meses, tras descartar las antiguas casas de los maestros y el patio cubierto del CEIP Princesa de España.

La nueva guardería para niños de cero a tres años costará 1.162.000 euros, a través de líneas de financiación externa de la senda Feder, que cubrirán hasta el “97% do total”. La licitación de la obra está prevista para “finais” de este mes, al concluir la planificación técnica y urbanística del proyecto. Desde el Concello se apunta a que la infraestructura dotará a la villa de una escuela infantil “moderna e deseñada especificamente para a atención á primeira infancia”.

El cambio de ubicación ya se había adelantado en un pleno extraordinario del pasado agosto, en el que se aprobó el cambio de uso urbanístico de la parcela en la que se situará ahora la escuela infantil.

Descartada la vía Xunta

Los anteriores proyectos tenían previsto con cargo a una partida de más de 710.000 euros de fondos europeos de la Consellería de Política Social e Igualdade, pero debían estar justificados antes del pasado 5 de diciembre. El gobierno municipal renunció a la subvención por considerar que el importe destinado a la ejecución de la obra -507.000 euros- era “claramente insuficiente para garantir a súa viabilidade real e correcta construción”, y justifica su decisión en la necesidad de desarrollar un proyecto “máis ambicioso e mellor adaptado ás necesidades da vila”.

Además, apuntan a que la Xunta también renunció recientemente a “22 millóns de fondos europeos para a creación de prazas de escolas infantís ao considerar que as condicións do programa non se axustaban ás súas necesidades”.

El PP achaca la pérdida de la ayuda a la “mala xestión”

El Partido Popular de Verín lamentó que el Concello renuncie a una subvención de la Xunta de 700.000 euros procedentes de fondos europeos para construir una escuela infantil, decisión que achacan a la “mala xestión do Goberno local do PSOE e BNG”.

Los populares señalan que la “pérdida” de esta ayuda provocará que la villa no contará con esta infraestructura en 2026, al no haber sido capaces de “ executar o proxecto nos prazos establecidos”. Si bien el Concello anunció un centro de 82 plazas tras pedir las ayudas “xusto antes de rematar o prazo”, este fracasó por los “cambios continuos na localización e ausencia dunha planificación clara”, por lo que Verín pierde “unha oportunidade histórica para mellorar os servizos públicos e apoiar a conciliación das familias”.