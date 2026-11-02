El Concello de Verín realoja temporalmente a los afectados por el incendio que calcinó el tejado de un edificio

El edificio de la avenida de San Lázaro, en Verín, afectado por el incendio que calcinó el tejado y obligó a desalojar cuatro viviendas.

El Concello de Verín ha realojado temporalmente a los vecinos afectados por el incendio que calcinó el tejado de un edificio de la avenida de San Lázaro durante la madrugada del domingo. Cuatro viviendas fueron desalojadas y sus ocupantes tuvieron que pasar la noche en hoteles de la zona, mientras se evalúa el estado del inmueble.

El fuego se declaró alrededor de las 4:55 horas del domingo y obligó a evacuar por completo el edificio. Dos personas fueron trasladadas al Hospital de Verín, según informó el 112 Galicia. Las llamas afectaron a la totalidad de la cubierta y el agua utilizada durante las labores de extinción también podría provocar desprendimientos.

Entre los desalojados se encuentra Antonio Suárez, que vive en el edificio junto a su mujer. Ambos pasaron la noche en un hotel costeado por el Concello, al igual que otros doce vecinos de las tres viviendas restantes, de nacionalidad marroquí. Por el momento, se desconoce si hay más afectados que no se encontraban en el inmueble cuando se produjo el incendio.

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El realojo se realizó a través de un convenio municipal con establecimientos hosteleros de la zona para situaciones excepcionales. La solución es provisional, mientras los servicios sociales estudian las circunstancias particulares de cada familia.

El edificio permanece precintado y no se permite el acceso a su interior. Aunque aparentemente la estructura no habría sufrido daños, el tejado colapsó y los técnicos deben determinar el alcance de los desperfectos y las condiciones de seguridad.

El jefe de guardia de los Bomberos de Verín, Fernando Tato, explicó que las llamas se concentraron en la cubierta, mientras que el primer y el segundo piso resultaron afectados principalmente por el humo. La Guardia Civil y la Policía Judicial también están evaluando las consecuencias del incendio.

Por ahora, las causas del fuego continúan bajo investigación. Las primeras hipótesis apuntan a que pudo iniciarse en el bajo cubierta, un espacio que no estaba habilitado como vivienda. Todo el edificio pertenece a un mismo propietario.