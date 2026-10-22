Vídeo | Descubren un enorme nido de velutinas en pleno trabajo de desbroces en Verín: “Isto é un peligro”

Una empresa dedicada a los trabajos de desbroce se ha encontrado con un nido de avispas velutinas en Verín, un descubrimiento que ha quedado recogido en un vídeo en el que uno de los trabajadores advierte del peligro que supone encontrarse con estos insectos mientras se limpia la vegetación.

En las imágenes, el operario muestra el lugar en el que se encuentra el nido, al que se refiere como una “pelota” por su forma y tamaño. “Aquí está desbrozado e, entón, vemos a pelota”, comenta mientras enfoca la zona.

El trabajador insiste en el riesgo que supone la presencia de las avispas para quienes realizan este tipo de tareas. “Isto é un perigo”, advierte, antes de pedir a otra persona que se aleje del lugar: “Póñase para atrás! Póñase para atrás!”.

El vídeo concluye con una nueva advertencia del operario: “Isto é o enorme perigo que ten isto de desbrozar”.

Un hallazgo tras la muerte de un trabajador por picaduras de avispas en Larouco

El descubrimiento cobra especial relevancia después del fallecimiento de un trabajador de 56 años en Seadur, en el municipio ourensano de Larouco, tras sufrir varias picaduras de avispas mientras participaba en labores de desbroce de un obradoiro de empleo.

La víctima, José E.A., natural de O Porriño y vecino de Manzaneda, se encontraba limpiando un terreno próximo a una zona de viñedos cuando fue atacado por los insectos. Aunque llevaba las medidas de protección requeridas para realizar su trabajo, las avispas consiguieron introducirse en su equipo y le provocaron una fuerte inflamación de garganta.

Los servicios sanitarios movilizaron una ambulancia, un helicóptero medicalizado y al médico de Larouco, pero no pudieron salvarle la vida.