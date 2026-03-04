A Xunta licita a xestión da planta de tratamento de biorresiduos de Verín

XESTIÓN DA COMPOSTAXE

A Xunta, a través de Sogama, vén de sacar a concurso a xestión integral da planta de biorresiduos de Verín

Planta de compostaxe de Pazos (Verín).
Este contrato da planta de Verín licítase de xeito conxunto coas instalacións de Cervo (Lugo) e Vilanova de Arousa (Pontevedra) por un importe total de 3,7 millóns. As empresas interesadas teñen ata o 1 de abril para presentar ofertas.

A planta, ubicada no polígono industrial de Pazos, ten capacidade para tratar 3.000 toneladas anuais de residuos orgánicos. A instalación conta así mesmo con composteiros verticais e pode tratar 1.600 toneladas anuais de material estruturante para elaborar o compost.

A empresa adxudicataria encargarase durante tres anos da operación, mantemento e limpeza das instalacións. O contrato tamén inclúe a responsabilidade da distribución e comercialización do compost resultante, un abono que terá aplicacións directas nos sectores da agricultura e da xardinaría.

O obxectivo destas plantas é transformar en compost a materia orgánica que se recolle a través dos contedores marróns axudando así aos concellos a cumprir coa lexislación vixente. No referente ao funcionamento técnico a concesionaria deberá responsabilizarse das distintas fases do proceso de compostaxe incluíndo o pretratamento a fermentación a maduración e o afino do material

Respectuosa co medio ambiente

A planta de Verín ten as últimas tecnoloxías para o control de olores e ruído, e parte das instalacións son autosuficientes enerxeticamente ao contar con paneis solares.

