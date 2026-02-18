Archivada la causa contra la Mina de Penouta por presunto delito medioambiental

La Audiencia Provincial de Ourense ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Federación Galega de Ecoloxistas en Acción, ratificando el archivo de la causa contra la Mina de Penouta por presunto delito medioambiental, acordado inicialmente por el Juzgado de A Pobra de Trives el 29 de octubre de 2025. La resolución, emitida en auto del 11 de febrero, es firme y no admite recurso ordinario.

Según el tribunal, no se puede demostrar daño real ni riesgo grave al medioambiente derivado de la actividad minera en Penouta.

La nueva propietaria de la mina, ETM Spain, valora positivamente esta decisión judicial, que aporta seguridad jurídica y permite avanzar en la reactivación de la actividad minera. La compañía reafirma su compromiso con una gestión responsable y con el cumplimiento de la normativa medioambiental.