Penouta firma un acuerdo con Energy Transition

Energy Transition Minerals Spain formaliza un acuerdo de colaboración con la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de Dehesa da Chanca, propietaria de los terrenos donde se ubica la mina de Penouta, en Viana do Bolo.

Este acuerdo supone un paso más en la reactivación paulatina de la explotación minera que se llevará a cabo a partir del segundo trimestre de este año. El acuerdo ha sido rubricado durante la jornada de ayer en Viana do Bolo por el representante de ETM en España, Jorge Gil, y el presidente de la Comunidad de Montes, Jesús Rodríguez.

Este entendimiento supone un paso relevante en la consolidación de un marco de cooperación estable, “orientado a garantizar una convivencia equilibrada entre la actividad minera y los usos tradicionales del monte, el respeto al medio rural y una gestión responsable y sostenible del territorio”, explican desde compañía.

“Esta firma reafirma la voluntad de entendimiento con los actores locales”, explica Jorge Gil, quien añade que “mejora las condiciones del anterior promotor de la mina de Penouta”.

Desde ETM Spain se subraya que este acuerdo constituye un ejemplo de colaboración entre empresa y comunidad local, y un elemento clave para avanzar en el proyecto de Penouta con “criterios de responsabilidad, transparencia y desarrollo sostenible, siempre en estrecha coordinación con los agentes del territorio”.

“La colaboración con la Comunidad de Montes es fundamental para integrar el proyecto de Penouta en el territorio. Este acuerdo aporta seguridad y estabilidad, y refuerza nuestro compromiso con una gestión responsable del entorno”, ha señalado Jorge Gil.

Dos contratos

El acuerdo se articula a través de dos contratos, ambos supeditados a la adquisición efectiva de la unidad productiva de la mina de Penouta. Dicha adquisición se encuentra pendiente de la aprobación de la transmisión de las licencias mineras de las secciones B y C, de la autorización oficial de la Inversión Extranjera Directa (Foreign Direct Investment – FDI), así como del pago del precio pactado en la oferta presentada.

El convenio contempla dos tramos temporales diferenciados. El primero abarca el periodo comprendido entre la adquisición de la unidad productiva y la puesta en marcha de la sección C. El segundo tramo tendrá una duración de 11 años a partir de la entrada en funcionamiento de la sección C, periodo máximo previsto legalmente para este tipo de arrendamientos.

El convenio garantiza la compatibilidad de la actividad minera con los usos tradicionales del monte, permitiendo el aprovechamiento de pastos por parte de los vecinos en las zonas habilitadas y en condiciones de seguridad.

Asimismo, ETM Spain se compromete a priorizar la contratación de vecinos de Penouta, del municipio y de los concellos colindantes, con el objetivo de maximizar el impacto positivo en el entorno local. La compañía reafirma también su compromiso con “el desarrollo social, la mejora de las infraestructuras y el fortalecimiento del tejido socioeconómico de la comarca, respetando y preservando los valores ambientales y el equilibrio del territorio”, afirman desde la compañía dedicada a la investigación y desarrollo de proyectos vinculados a la transición energética.