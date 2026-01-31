El cartel del Entroido de Viana sigue generando polémica

El artista vianés Piquico, Ángel Rodríguez Romero, manifiesta su desacuerdo ante la resolución del cartel del Entrudio 2026 en Viana do Bolo, al considerar que existen “dudas razonables” de que este haya sido elaborado por Inteligencia Artificial.

Afirma que, tras la presentación oficial de este por parte de la entidad local se encuentra “estupefacto”. “En ella, los responsables municipales, lejos de defender la transparencia de un concurso público bajo sospecha de fraude por uso indebido de Inteligencia Artificial, ofrecieron un recital-chirigota de lenguaje corporal que debería avergonzar a cualquier institución”, afirma.

Ante la polémica surgida, tanto el autor del cartel como el propio Concello han realizado las declaraciones pertinentes y prefieren mantenerse al margen. El alcalde del municipio, Germán García-Ávila, apunta que “o autor enviou probas do proceso de deseño e insiste en que esta obra non foi realizada con intelixencia artificial. O xurado seleccionou o gañador e dispón de probas fehacentes que prevalecen sobre calquera dúbida que poida existir”.

Por su parte, Diego Blanco, encargado de su elaboración, niega “rotundamente” la utilización de IA. “As obras presentadas a eses concursos desde que empecei a participar no 2015 foron sempre feitas por min mediante procesos de deseño gráfico e creación dixital manual”, afirma.