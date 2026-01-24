Cepedelo, el pueblo habitado más alto de Galicia, sepultado en la nieve: "Estamos abandonados a nuestra suerte"

Ingrid continúa dejando su rastro en la provincia de Ourense con varias incidencias y zonas teñidas de blanco por la nieve. Este es el caso de Cepedelo, una de las parroquias del concello ourensano de Viana do Bolo y el pueblo habitado más alto de Galicia. Los vecinos advierten de que la nieve acumulada ya alcanza entre los 48 centímetros y el metro y medio, sepultando a su paso casas, vehículos y las instalaciones del pueblo.

"Estamos abandonados del todo. No hay equipamiento, solo tenemos un quitanieves puesto en un Land Rover, eso es un juguete", aseguraba Manuel Fernández, uno de los vecinos del pueblo. Desde la zona explican que en la jornada del viernes se accedió a este punto de Viana do Bolo para retirar la nieve, pero el vehículo quedó atascado debido a la insuficiencia de medios para la cantidad acumulada: "Tuvo que ir un tractor del pueblo a remolcarlo".

Zonas del pueblo cubiertas de nieve | M. F.

“Aquí hay gente mayor y estamos atrapados”

Asimismo, desde el pueblo se muestran indignados por la imposibilidad de salir de sus hogares. "Aquí hay gente mayor y estamos atrapados", afirmaba Manuel mientras relataba su caso. Este vecino tiene 73 años y está diagnosticado con cáncer de próstata, por lo que necesita desplazarse tanto a Viana do Bolo como a la ciudad de Ourense para acudir a citas médicas.

La borrasca Ingrid ha afectado a su seguimiento médico. Relata que, pese a la cantidad de nieve acumulada, pudo acercarse el viernes al municipio vianés para un análisis de sangre gracias a que dispone de un todoterreno, saliendo con dos horas de antelación. Sin embargo, esa misma tarde surgió un imprevisto: "Me comunicaron que no se pudieron analizar porque no llegaron al laboratorio. La ambulancia no pudo pasar por la helada y la nieve que había".

Los caminos que forman los vecinos | M. F.

Como consecuencia, ahora tendrá que desplazarse a Ourense capital el lunes a primera hora para continuar con su seguimiento en oncología. "Estoy con la incertidumbre de si podré salir del pueblo el lunes y no quiero perder mi cita con esta enfermedad que me preocupa", explica. También muestra su preocupación ante una posible emergencia, ya que no hay medios para desplazarse: "Otros años nos mandan el quitanieves y podemos salir a la calle; ahora tenemos que hacer pequeños caminos con la pala para poder llegar al garaje".

En la actualidad, en esta zona residen siete vecinos, que viven con un sentimiento de desamparo y preocupación. "Somos pocos vecinos, pero aunque fuera solo uno, una vida tiene muchísimo valor y nos tienen abandonados".

Quejas en las redes sociales

Desde las redes sociales también se está dando voz a la situación que vive Cepedelo. "Estamos en el norte de España, en Galicia, en la alta montaña, donde los inviernos son largos y duros, y los que nos quedamos aquí, por suerte o por desgracia, lo asumimos, pero llevamos dos días aislados, dos días en los que la vida, tal y como se ha hecho siempre, tiene que continuar, pero estamos entrando en una espiral peligrosa. Cada vez que pasa algo, siempre la misma canción: no hay medios o están desbordados, y no será que, más que eso, se gestionan fatal", publicaba uno de los vecinos en su perfil.

También Sara Fernández mostraba su frustración: "Mi padre, junto a mi tía, tienen una explotación ganadera situada en el pueblo más alto de Galicia, y estos días se ha visto afectada por el temporal, como el resto. Se ven obligados a recorrer varios kilómetros a pie para poder llegar y dar de comer al ganado, debido a que por allí no hay rastro de quitanieves ni de ningún otro medio para poner solución y limpiar los caminos de acceso".

En su perfil, comentaba la necesidad de un cambio: "Al igual que ellos, hay vecinos y vecinas incomunicados, sin poder salir, viéndose obligados a recurrir a sus propios medios, ya sea con palas o con tractores, para intentar quitar la nieve y volver a tener comunicación. Creo que dejar que esto pase en los tiempos que corren no está bien y habría que intentar ponerle alguna solución".