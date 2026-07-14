El desescombro tras la riada en A Bouza concluye este miércoles

Los trabajos de desescombro en A Bouza, en el municipio de Viana do Bolo, finalizan este miércoles. Así lo confirmó el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, durante la rueda de prensa ofrecida en la institución provincial.

Según explicó, durante estas labores se han retirado más de 3.000 metros cúbicos de escombros, trasladados en unos 250 viajes de camión, una cantidad que, según señaló, superó "lo que se calculaba en un primer momento". Este incremento hizo necesario reforzar los recursos destinados a la actuación, tanto en medios logísticos como en personal.

Los trabajos se han desarrollado en dos fases diferenciadas. Una primera centrada en la liberación de los accesos que quedaron bloqueados tras las riadas y que comunican varias aldeas, y una segunda destinada a la retirada y traslado de los escombros acumulados.

Una vez concluidas las labores en A Bouza, la maquinaria gestionada por la Diputación se desplazará hasta la aldea de Pixeiros, donde comenzarán unos trabajos que, según las previsiones, tendrán una duración de tres días.

Mientras tanto, las actuaciones impulsadas por la Xunta de Galicia continúan en Pradocabalos, donde se trabaja en la retirada de una gran cantidad de escombros acumulados en el margen de la OU-533, un vial que permaneció completamente cortado al tráfico tras la riada y en el que se acumularon toneladas de restos.

Este viernes se cumple un mes desde la riada que arrasó parte de las aldeas afectadas y dejó a numerosos vecinos en una situación especialmente complicada. Tras semanas de intensos trabajos de limpieza y recuperación del entorno, las familias comienzan poco a poco a recuperar una cierta normalidad.