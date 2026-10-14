Los empresarios de la mina de Penouta traslada su sede española a Viana do Bolo y crea la marca Coltán Gallego

La mina de Penouta, en Viana do Bolo, se sitúa en el centro de la estrategia de Energy Transition Minerals (ETM) en España. La compañía ha trasladado el domicilio social de su filial española desde Madrid hasta las instalaciones de la explotación y ha anunciado el lanzamiento de Coltán Gallego, una nueva marca con la que busca poner en valor el origen de los minerales vinculados al proyecto y su trazabilidad.

El cambio de sede refuerza la vinculación de la empresa con Penouta, donde ETM centra parte de su actividad minera y de sus planes de desarrollo. La decisión sitúa las instalaciones de Viana do Bolo como referencia de la presencia de la compañía en España y acompaña su apuesta por posicionar los recursos minerales gallegos en los mercados industriales.

“Penouta no es un punto en un mapa de activos. Es un proyecto industrial que solo tiene sentido si forma parte del futuro de Viana do Bolo, de A Veiga, de A Gudiña y de toda la comarca. Que la empresa tenga aquí su casa es la forma más clara de decirlo”, señala Jorge Gil, director de ETM en España.

La nueva marca

Coltán Gallego será la nueva marca con la que el proyecto se dará a conocer ante la industria y la sociedad. El coltán, la combinación de columbita y tantalita de la que se obtienen el tántalo y el niobio, se asocia con frecuencia a cadenas de suministro opacas y a zonas de conflicto. La nueva marca pone el acento en lo contrario: un mineral crítico para Europa producido en Galicia, con trazabilidad y bajo estándares europeos.

“Queremos que cualquier empresa tecnológica europea que compre material de Penouta sepa exactamente de dónde viene y a quién beneficia”, añade Gil.

Además del aprovechamiento de los recursos minerales, el proyecto de Penouta contempla la recuperación de materiales presentes en los depósitos de la antigua explotación, entre ellos el feldespato. Esta vía permite abordar el potencial de los materiales existentes en la zona y su posible aprovechamiento industrial.

Con el traslado de la sede y la creación de Coltán Gallego, ETM refuerza el protagonismo de Penouta dentro de su estructura en España. La compañía vincula así su presencia en Viana do Bolo con una estrategia orientada a identificar el origen de los minerales.

En la última reunión con los vecinos celebrada en la Casa de la Cultura vianesa, la empresa avanzó su previsión de retomar en septiembre la actividad en la sección B de la mina de Penouta, inicialmente con diez trabajadores y con el objetivo de recuperar progresivamente una plantilla de alrededor de un centenar. Mientras tanto, la reactivación de la sección C, cerrada cautelarmente tras una denuncia de Ecoloxistas en Acción, continúa pendiente de la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Supremo y de la posterior tramitación de una nueva solicitud de explotación, un proceso que la compañía estima que podría prolongarse durante unos dos años.