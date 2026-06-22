Viana do Bolo busca terreno para depositar los escombros

A las dificultades derivadas de la espera de los peritos de las aseguradoras se suma ahora otro desafío: decidir dónde depositar las miles de toneladas de piedras, troncos, tierra y restos vegetales que continúan acumulados en las aldeas afectadas.

En núcleos como A Bouza o Pixeiros, las respectivas Comunidades de Montes ya han autorizado que parte de este material sea trasladado a terrenos comunales. Sin embargo, las máquinas movilizadas por la Diputación de Ourense no podrán iniciar estos trabajos hasta que la Xunta de Galicia conceda la autorización administrativa necesaria para efectuar el depósito.

La situación es más compleja en otras aldeas, como O Castro o Pradocabalos, donde el volumen de escombros es tan elevado que los montes comunales disponibles no cuentan con capacidad suficiente para acogerlos. Ante esta circunstancia, la entidad local, en colaboración con otras administraciones autonómicas y estatales, está trabajando en la búsqueda de un emplazamiento único que permita almacenar todo el material retirado de las calles y viviendas afectadas.

Según explica el alcalde de Viana do Bolo, Germán García-Ávila, se trata fundamentalmente de “restos vexetativos que non prexudican o medio ambiente”, por lo que considera necesario habilitar un espacio donde puedan permanecer de manera provisional sin necesidad de ser trasladados posteriormente a otro punto. La resolución de esta cuestión es clave para acelerar las tareas de limpieza, ya que la retirada de estos depósitos permitirá despejar calles, recuperar accesos y avanzar en una reconstrucción que, cinco días después de la riada, sigue condicionada por numerosos trámites administrativos.

Germán García-Ávila confía en que la situación se resuelva “en la máxima brevedad posible”, al tratarse de una cuestión que considera imprescindible para poder avanzar en la recuperación de las zonas afectadas. El alcalde subraya que no se trata únicamente de un asunto administrativo, sino de una necesidad urgente para desbloquear las tareas de limpieza. En este sentido, insiste en que agilizar los permisos y la coordinación entre administraciones es clave para no seguir retrasando la retirada de toneladas de escombros que aún bloquean calles y accesos. Para el regidor, además, dar una solución rápida a esta problemática es también una cuestión de justicia para los vecinos, que llevan días conviviendo con una situación de extrema dificultad y que necesitan recuperar cuanto antes unas condiciones mínimas de normalidad en sus aldeas.