El Entroido vianés busca el mejor disfraz y carroza

A escasos 20 días de que el Fulión Femenino de el pistoletazo de salida al Entroido de Viana do Bolo -el próximo 31 de enero-, el Concello pone en marcha el concurso de carrozas y el de disfraces, que se celebrarán el domingo y el martes de Entroido, respectivamente.

En el primero de ellos podrán participar grupos “convenientemente ataviados y organizados”, cumpliendo unos requisitos mínimos cuya valoración quedará a criterio del jurado. Los premios a los que podrán optar ascienden a 1.000, 750 y 500 euros, y el plazo límite de inscripción será el jueves 12 de febrero. El jurado estará compuesto por dos miembros de asociaciones culturales del municipio y un trabajador de la entidad local, quienes valorarán cada carroza con una puntuación de 0 a 5 puntos.

Por su parte, el concurso de disfraces tendrá lugar el Martes de Entroido, tras la tradicional “queima dos lardeiros”. Podrán participar todas las personas mayores de 15 años que así lo deseen, en dos categorías: individual o pareja y grupo. En la primera categoría, los premios serán de 200, 150 y 100 euros, mientras que en la categoría de grupo se otorgarán premios de 500, 300 y 200 euros. Los interesados en participar podrán formalizar su inscripción hasta el día 17 de febrero en la Casa Consistorial o ante la organización del evento hasta momentos antes del desfile, en la Plaza Mayor. Al igual que en el caso anterior, el jurado estará compuesto por miembros de entidades culturales vianesas y un trabajador de la administración local.

Participación

Con estas iniciativas, el Concello refuerza su apuesta por la dinamización del Entroido, fomentando la participación vecinal y la implicación de colectivos y asociaciones locales en la celebración más emblemática del municipio. Los concursos de carrozas y disfraces se consolidan así como espacios de encuentro, creatividad y tradición, contribuyendo a mantener viva una festividad que forma parte esencial de la identidad cultural de las tierras del Bibei.

Durante esta edición, el municipio vianés, junto a Vilariño de Conso y Manzaneda, festejará con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional.