Los escolares protagonizan el programa del 25-N en Viana

Participantes durante una de las actividades de la pasada edición de los actos del 25-N.

El Concello de Viana do Bolo, a través del Centro de Información á Muller (CIM), ha diseñado una programación de actividades con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que combina acciones de sensibilización, propuestas educativas y actos de participación ciudadana.

La iniciativa pone este año el foco especialmente en la prevención a través de la educación, con actividades dirigidas al alumnado de los centros educativos del municipio. El objetivo es trabajar desde edades tempranas valores como el respeto, la igualdad, la diversidad y la convivencia, así como fomentar relaciones saludables.

La programación arrancará durante el mes de noviembre con la campaña “Escaleira de violencia”, que se desarrollará en las oficinas del Concello. Los días 9 y 12 de noviembre tendrán lugar los talleres ”Correspóndete a ti tamén!”, dirigidos al alumnado del IES Carlos Casares.

Los días 9 y 12 de noviembre tendrán lugar los talleres ”Correspóndete a ti tamén!”, dirigidos al alumnado del instituto

El calendario continuará el 24 de noviembre con la representación teatral “A teteira de Kabul”, destinada a los escolares del CEIP Bibei. Al día siguiente, el 25 de noviembre, coincidiendo con la conmemoración internacional, se celebrará el obradoiro “Conectad@s”, para el alumnado del IES Carlos Casares.

Además, el propio 25 de noviembre, a las 12.00 horas, la Praza Maior acogerá una concentración y la lectura del manifiesto institucional, un acto abierto a la participación de todos los vecinos para expresar el rechazo colectivo a la violencia machista. La programación se cerrará el 27 de noviembre con el taller de fotobordado “Tecendo redes”, organizado por Cruz Roja en colaboración con el CIM.

Desde la organización subrayan la importancia de “manter o compromiso coa igualdade e coa erradicación da violencia”.