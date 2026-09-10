A PARTIR DE 10 EUROS
Las Escuelas Musicales de Viana abren inscripción
A PARTIR DE 10 EUROS
El Concello de Viana do Bolo ultiman los preparativos para el arranque del curso 2026-2027 de sus Escuelas Musicales Municipales, cuya actividad lectiva dará comienzo el próximo mes de octubre. La programación está orientada tanto a público infantil a partir de los seis años como a personas adultas, e incluye la formación en seis disciplinas: piano, guitarra, solfeo, percusión, gaita y acordeón.
Las tarifas de matriculación varían en función del volumen de materias elegidas: 10 euros para una única disciplina, 12 euros para una modalidad combinada con solfeo, 14 euros para dos especialidades, 17 euros para tres, 30 euros para cuatro y un máximo de 35 euros para cinco asignaturas. Las personas interesadas podrán formalizar la inscripción y reserva de plaza a través de las publicaciones en los canales oficiales del Concello, consolidando una iniciativa de referencia formativa en la comarca de Conso-Frieiras.
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