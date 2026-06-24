Viana do Bolo, a la espera de poder usar el depósito de residuos

La retirada de escombros acumulados por las riadas del pasado miércoles en las aldeas de A Bouza y Pradocabalos continúa sin poder ejecutarse con normalidad debido a la falta de autorización para el depósito de los residuos. Mientras las labores de limpieza avanzan en la OU-533, la situación sigue bloqueada en A Bouza, donde los materiales arrastrados por el agua permanecen acumulados a la espera de una solución administrativa.

Durante la mañana de este martes, el alcalde de Viana do Bolo, Germán García-Ávila, mantuvo una reunión con responsables de la Diputación de Ourense para abordar la situación. Según explica el regidor, la institución provincial mantiene su postura de no iniciar los trabajos de retirada de los escombros hasta que exista una autorización expresa que determine dónde pueden dejarlos depositados, una vez recogidos.

Según explica el regidor, el bloqueo se produce después de que la Xunta de Galicia trasladase la necesidad de realizar una clasificación previa de los residuos, diferenciando entre materiales vegetales y no vegetales para su posterior gestión. Una exigencia que, según el alcalde, resulta imposible de asumir por parte del Concello.

“Non temos medios técnicos nin económicos para levar a cabo esa clasificación”, asegura García-Ávila, quien insiste en la necesidad de actuar con urgencia para retirar los residuos de las zonas afectadas y recuperar la normalidad cuanto antes.

Ante esta situación, el regidor ha planteado como alternativa que los materiales sean retirados de manera inmediata y depositados provisionalmente en una zona habilitada al efecto, permitiendo que la clasificación se realice por parte de las administraciones competentes. Así se lo trasladará el próximo viernes a Alfonso Rueda, que “nos citou a unha reunión en Santiago”.

La Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) aclara que no tiene “competencias en la autorización de gestión de residuos”, ya que su ámbito de actuación “se limita a las carreteras autonómicas y su dominio”. No obstante, afirma que asesoró ”al Concello sobre los trámites necesarios en materia forestal, ambiental y de gestión de residuos”. Asimismo, indicó que “los árboles, piedras y tierra arrastrados por las tormentas no se consideran residuos al ser elementos naturales desplazados, mientras que los escombros, vehículos, restos de hormigón y otros materiales no naturales sí deben gestionarse conforme a la normativa”.

Zona de emergencia

Por otra parte, García-Ávila confirmó que este jueves se celebrará un pleno extraordinario para la declaración de zona de emergencia. El gobierno local ha esperado durante los últimos días a que la Xunta de Galicia impulsase esta declaración, pero ante su “inacción” han decidido “dar un paso al frente”.

Vilamartín de Valdeorras valora daños en cauces, captaciones, puentes y carreteras

El agua volvió a las traídas de Vilamartín de Valdeorras, seriamente afectadas por la tormenta de la semana pasada. Lo anunció la alcaldesa, Sherezade Núñez Rodríguez, mientras estaba a la espera de las últimas analíticas acerca de su potabilidad. Explicó que la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil inició la valoración de daños en cauces y captaciones, en tanto que el equipo de gobierno vilamartinés revisa los bienes municipales afectados, como mobiliario, puentes y carreteras, si bien no hay ninguna cortada.

Los informes serán remitidos al Gobierno central y a la Xunta, explicando la alcaldesa que el Concello aún desconoce la aportación económica de otras administraciones. Ya en referencia a los particulares, daba a conocer las ayudas para situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica que le comunicó la Subdelegación del Gobierno y que podrán solicitarse en un plazo de un mes desde el suceso.