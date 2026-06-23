LA XUNTA PIDE SEPARAR RESIDUOS
Un día en blanco en los pueblos asolados de Viana por falta de una escombrera
LA XUNTA PIDE SEPARAR RESIDUOS
Tras el parón del fin de semana, las máquinas han retomado este lunes su actividad en algunos de los lugares más afectadas por las riadas del pasado miércoles en Viana do Bolo. Según apuntan desde la entidad local, aunque se esperaba que los trabajos de retirada de escombros y materiales acumulados por las riadas se retomaran durante la jornada de lunes en Pixeiros y A Bouza, las actuaciones continúan pendientes de la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias. Así, afirman que las máquinas de la Diputación no podrán intervenir hasta que la Xunta conceda los permisos que permitan determinar el lugar donde depositar los residuos.
Según apunta el alcalde del municipio, Germán García-Ávila, la Xunta de Galicia solicita ahora que se lleve a cabo una separación de los residuos en “vegetales y no vegetales” para ser depositados en los lugares correspondientes. El regidor afirma que “evidentemente a entidade local non conta con medios para poder levar a cabo esa clasificación” e o que “si é necesario é atallar esa situación e encontrar unha solución”.
Desde el Concello recuerdan que la Comunidad de Montes de A Bouza ya ha dado su autorización para que estos residuos puedan ser depositados en el monte comunal. Por su parte, la Xunta de Galicia señala que “os veciños non precisan de ningún permiso da Consellería de Medio Rural para facer as labores de desescombro. O que necesitan, loxicamente, é la autorización de los titulares dos terreos onde queiran depositar los escombros”.
El Concello asegura que mantiene un contacto permanente con los organismos competentes para tratar de agilizar al máximo los trámites y confía en que la situación pueda resolverse a lo largo de la jornada de hoy.
Por otra parte, en Pradocabalos continúan avanzando las labores de limpieza y recuperación con el apoyo de maquinaria pesada. Además, durante la mañana de ayer se incorporó maquinaria de menor tamaño para actuar en bajos, garajes y otras dependencias particulares inundadas por el agua. Estas tareas permiten acceder a espacios donde los equipos de mayor envergadura no pueden operar y facilitan la retirada del barro y residuos acumulados, así como la limpieza de enseres y materiales dañados.
En lo que respecta al suministro de agua y electricidad, ambos servicios ya han sido restablecidos en la totalidad del municipio. No obstante, en las localidades de Pradocabalos y A Bouza el agua de la traída continúa sin ser apta para el consumo humano debido a las afecciones provocadas por las riadas. Ante esta situación, el Concello ha procedido al reparto de agua embotellada entre los vecinos afectados para garantizar el abastecimiento mientras se realizan las analíticas y actuaciones necesarias para recuperar la calidad del suministro. Desde la entidad local aseguran que se sigue trabajando intensamente para restablecer la normalidad lo antes posible y que el agua pueda “volver a consumirse con todas las garantías sanitarias. Ata que así sea, continuaremos levando auga embotellada”.
Desde la entidad insisten en que, pese a los avances logrados en los últimos días, todavía es imposible determinar una fecha concreta para la recuperación total de la normalidad. La magnitud de los daños ocasionados por las riadas, junto con la necesidad de completar diversos trámites administrativos, evaluaciones técnicas y actuaciones de reparación, impide establecer por el momento un calendario.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LA XUNTA PIDE SEPARAR RESIDUOS
Un día en blanco en los pueblos asolados de Viana por falta de una escombrera
LUCHA POR RECONTRUIR
Barro en las calles de Viana, recuerdos bajo tierra y una normalidad aún lejana
DAÑOS SUFICIENTES
El alcalde de Viana confía en que se declare Zona de Emergencia
Lo último
Una sentencia que traerá cola
NUEVAS PLAZAS DE DIFÍCIL COBERTURA
Las Urgencias del CHUO operan con la mitad de los médicos previstos
El “Cabasario”, una guía detallada de las visitas papales