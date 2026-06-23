Un día en blanco en los pueblos asolados de Viana por falta de una escombrera

Situación en la que se encuentra A Bouza a la espera de los permisos de la Xunta.

Tras el parón del fin de semana, las máquinas han retomado este lunes su actividad en algunos de los lugares más afectadas por las riadas del pasado miércoles en Viana do Bolo. Según apuntan desde la entidad local, aunque se esperaba que los trabajos de retirada de escombros y materiales acumulados por las riadas se retomaran durante la jornada de lunes en Pixeiros y A Bouza, las actuaciones continúan pendientes de la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias. Así, afirman que las máquinas de la Diputación no podrán intervenir hasta que la Xunta conceda los permisos que permitan determinar el lugar donde depositar los residuos.

Clasificación de escombros

Según apunta el alcalde del municipio, Germán García-Ávila, la Xunta de Galicia solicita ahora que se lleve a cabo una separación de los residuos en “vegetales y no vegetales” para ser depositados en los lugares correspondientes. El regidor afirma que “evidentemente a entidade local non conta con medios para poder levar a cabo esa clasificación” e o que “si é necesario é atallar esa situación e encontrar unha solución”.

Desde el Concello recuerdan que la Comunidad de Montes de A Bouza ya ha dado su autorización para que estos residuos puedan ser depositados en el monte comunal. Por su parte, la Xunta de Galicia señala que “os veciños non precisan de ningún permiso da Consellería de Medio Rural para facer as labores de desescombro. O que necesitan, loxicamente, é la autorización de los titulares dos terreos onde queiran depositar los escombros”.

El Concello asegura que mantiene un contacto permanente con los organismos competentes para tratar de agilizar al máximo los trámites y confía en que la situación pueda resolverse a lo largo de la jornada de hoy.

Por otra parte, en Pradocabalos continúan avanzando las labores de limpieza y recuperación con el apoyo de maquinaria pesada. Además, durante la mañana de ayer se incorporó maquinaria de menor tamaño para actuar en bajos, garajes y otras dependencias particulares inundadas por el agua. Estas tareas permiten acceder a espacios donde los equipos de mayor envergadura no pueden operar y facilitan la retirada del barro y residuos acumulados, así como la limpieza de enseres y materiales dañados.