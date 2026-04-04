Festival Medieval de Viana do Bolo, patrimonio romántico del noroeste

Pide paso la novena edición del Festival Medieval de Viana do Bolo, este sábado desde las seis de la tarde junto a la torre medieval del municipio ourensano, novena edición que rendirá homenaje al profesor Juan Antonio Pinza. Una iniciativa cultural que tiene como objetivo recuperar y realzar el patrimonio de los romances medievales transmitidos por tradición oral en el noroeste de la península.

El festival recreará el esplendor histórico de la ciudad, evocando su pasado como residencia de condes y reyes a través de un programa que combina música, tradición y puesta en escena histórica.

Entre los momentos más destacados se encuentra la llegada de la reina Vrraca, que cabalgará hasta la Torre Medieval acompañada por el sonido de las trompetas, siendo recibida por los vecinos y las autoridades locales.

Asimismo, el programa musical contará con la participación de destacados intérpretes y divulgadores del romance medieval como Miro Casabella, así como de cantantes tradicionales como Fiuca de Trives, Digna de Vilanova y Blandina de Cotarós.

El festival también reforzará los lazos culturales con otros territorios con la participación de Marta Prieto y Amelia García, representantes de las tradiciones de Sanabria y Trás-os-Montes, y del musicólogo asturiano Daniel García de la Cuesta.

La puesta en escena principal estará a cargo de Carmen Penim y miembros de la Real Banda, que interpretarán el romance de Doña Vrraca y fragmentos de la égloga Pastora da Serra Sola.

El evento contará con la participación de los tradicionales Boteiros y Fuliones de Viana, que aportarán la fuerza rítmica característica de esta tradición ancestral.

El broche de oro lo pondrá la actuación conjunta de la Coral Candea y la Real Banda de Gaitas del Consejo Provincial de Ourense, en una ceremonia de clausura que combinará música, tradición e identidad cultural.

Detalla el alcalde, Germán García-Ávila, que “lo que se busca es preservar la tradición, Viana tiene un pasado histórico muy importante, ensamblar lo antiguo con lo moderno. Uno de los momentos más emotivos es cuando doña Vrraca llega a caballo al castillo, como se hacía antiguamente cuando la reina iba a visitar sus dominios y la gente le exponía sus problemas, en este caso los incendios y la exención de impuestos”.