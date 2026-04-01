Ruta gastronómica | Ruta de pinchos de Viana do Bolo

El Concello de Viana do Bolo propone una ruta de pinchos por distintos bares del lugar con el objetivo de dinamizar la hostelería durante el periodo festivo de Semana Santa.

Será el sábado 4 de abril, a partir de las 20,30 horas, y participarán un total de cinco locales: bar Chiricahua, restaurante A Nosa Casa, bar O Callejón, mesón A Nosa Terra y restaurante Casa Chías.

Los interesados en participar podrán adquirir su entrada hasta el 2 de abril en cualquiera de los establecimientos participantes. Con ella, podrán optar a la degustación de un suculento pincho y una bebida entre las que se incluye vino, cerveza o refresco. Entre las propuestas gastronómicas se incluye una tosta de cebolla caramelizada con virutas de cecina, caldo gallego, pisto de boletus y choupís o arroz con androlla.

Música tradicional

La ruta dará comienzo a las 20,30 horas y promete convertirse en una experiencia única para todos los asistentes. Además del recorrido previsto, el evento contará con la animación del grupo Tomalleoutra, que será el encargado de poner el ambiente festivo con su amplio repertorio de música tradicional con raíces.

En definitiva, se trata de una propuesta atractiva que combina gastronomía, ambiente festivo y música en directo, favoreciendo tanto la participación de vecinos como la llegada de visitantes. Además, el uso de productos de proximidad pone en valor la calidad de la materia prima local y apoya al sector agroalimentario de la zona. Este tipo de iniciativas contribuyen a impulsar la economía local y a generar una experiencia social y cultural enriquecedora para los participantes.