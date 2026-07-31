Fornelos de Cova cuenta con un acceso al pueblo más seguro

Los vecinos de Fornelos de Cova, en Viana do Bolo, cuentan ya con un acceso más amplio y seguro tras las obras acometidas por la entidad local en la zona conocida como A Ribeira, una actuación orientada a mejorar las condiciones de circulación y facilitar la movilidad diaria.

La intervención ha permitido mejorar las condiciones de tránsito en este tramo mediante la ampliación de aproximadamente 1,50 metros del margen de la carretera, una actuación ejecutada con hormigón que aporta mayor anchura a la calzada. Esta mejora facilita el paso de los vehículos y resulta especialmente relevante en aquellos puntos en los que el reducido espacio disponible dificultaba el cruce simultáneo de dos vehículos.

Además de la ampliación de la vía, los trabajos han incluido labores de limpieza y reducción de la vegetación existente en los márgenes de la carretera, contribuyendo a mejorar la visibilidad y el mantenimiento general del entorno. La actuación se ha completado con la instalación de cuatro pasos de agua destinados a garantizar el drenaje de las aguas pluviales.

Desde el Concello destacan la importancia de esta mejora para la zona, ya que responde a una demanda vecinal. “Esta obra supón unha mellora moi significativa, xa que permite que ós vehículos poidan cruzarse con maior comodidade e espazo de seguridade, algo que ata o de agora resultaba complexo nalgúns puntos”, apuntan.