PSOE y BNG rompen filas
Despois da morte…
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“Con toda verdade volo aseguro, que se algún garda a miña palabra, xamais probará a morte”
(Xoán 8:51)
O que hai despois da morte, quen o sabe? Ninguén volveu para dicirnos nada”. Supoño que escoitarías máis dunha vez esa frase tan nosa. Ou pode que tí mesmo usaras ese argumento máis dunha vez. Déixame dicirche que non é certo ; houbo un que volveu, alguén que nos dixo o que hai despois…
E non só iso, tamén nos asegurou que se o seguimos, xamáis imos morrer dun xeito definitivo, porque como El venceu á morte, nos tamén imos vencela para sempre. Trátase de Xesús, o que morreu por nós e resucitou. Trátase de seguilo a El, porque sempre cumpre as súas promesas.
Miramos a vida dun xeito completamente diferente cando sabemos que Xesús non nos abandona nunca. Dende ahora e por toda a eternidade.
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