Jaime Fernández Garrido

Jaime Fernández Garrido

Despois da morte…

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 31 jul 2026 - 02:40
La Región

“Con toda verdade volo aseguro, que se algún garda a miña palabra, xamais probará a morte”

(Xoán 8:51)

O que hai despois da morte, quen o sabe? Ninguén volveu para dicirnos nada”. Supoño que escoitarías máis dunha vez esa frase tan nosa. Ou pode que tí mesmo usaras ese argumento máis dunha vez. Déixame dicirche que non é certo ; houbo un que volveu, alguén que nos dixo o que hai despois…

E non só iso, tamén nos asegurou que se o seguimos, xamáis imos morrer dun xeito definitivo, porque como El venceu á morte, nos tamén imos vencela para sempre. Trátase de Xesús, o que morreu por nós e resucitou. Trátase de seguilo a El, porque sempre cumpre as súas promesas.

Miramos a vida dun xeito completamente diferente cando sabemos que Xesús non nos abandona nunca. Dende ahora e por toda a eternidade.

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