Fornelos de Filloás recupera la cobertura telefónica tras varios años de problemas

La situación de incomunicación que afectaba a los vecinos de Fornelos de Filloás, en Viana do Bolo, “ha quedado solucionada tras la intervención de los técnicos”, según afirma la compañía de telefonía.

Después de que los vecinos trasladaran las dificultades que llevaban años sufriendo para disponer de cobertura móvil y teléfono fijo, la empresa informó de que sus técnicos acudirían a revisar la antena que proporciona servicio a la zona.

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Según explican desde el departamento de comunicación de la empresa encargada del suministro, la revisión se llevó a cabo cuando “los técnicos comprobaron el estado de la infraestructura y detectaron un problema técnico en la antena que estaba afectando al servicio”. Según ha informado posteriormente, “la incidencia quedó resuelta ayer mismo, por lo que la cobertura debería recuperarse con normalidad en la zona”.

Así lo confirman los vecinos del lugar, que celebran “por todo lo alto” disponer de nuevo del servicio y poder volver a realizar y recibir llamadas desde la propia aldea sin necesidad de desplazarse hasta otras zonas en busca de cobertura.

La recuperación de la señal supone un importante alivio para los residentes, especialmente para las personas mayores y para quienes viven solas.

La intervención se produce después de que los vecinos hicieran pública su situación y reclamaran una solución a un problema que, según explicaban, se había prolongado durante años. La falta de cobertura condicionaba su día a día y les impedía mantener una comunicación normal con familiares y servicios sanitarios.