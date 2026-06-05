El futuro de la ciencia se da cita en Viana do Bolo

El instituto vianés puede presumir, una vez más, de acercar la ciencia a los jóvenes y convertirse en una auténtica referencia en el ámbito de la enseñanza a través de la Feria de las Ciencias.

El evento reunió a alumnos del CEIP Eduardo Ávila Bustillo, de A Veiga; del CEIP Augusto Assía, de A Mezquita; del CPI Laureano Prieto, de A Gudiña; del CEIP Bibei, de Viana do Bolo, y del centro organizador, el IES Carlos Casares. La cita volvió a convertirse en un espacio de encuentro para el intercambio de conocimientos, la experimentación y el fomento de las vocaciones científicas entre los más jóvenes.

El Club de Ciencia Miguel Arranz, integrado por siete docentes, ha sido el encargado de poner en marcha esta iniciativa una vez más. Los objetivos son los mismos que en su origen: que el futuro alumnado del instituto pueda conocer el centro, compartir momentos lúdicos con sus futuros compañeros, presentar sus trabajos en público y poner en valor el esfuerzo desarrollado durante todo un curso por docentes y estudiantes en torno a la ciencia.

José María Pérez, uno de los docentes responsables de la iniciativa, destaca además la intención de seguir trabajando de forma activa en la reducción de la brecha de género en el ámbito científico, “fomentando vocaciones entre las alumnas y promoviendo una visión de la ciencia más inclusiva e igualitaria”.

Las familias también han podido participar en la iniciativa, conociendo de primera mano el trabajo desarrollado por el alumnado y el profesorado. Durante la jornada, han tenido la oportunidad de recorrer los distintos proyectos, interactuar con los estudiantes y valorar el esfuerzo realizado a lo largo del curso.

El Instituto vianés continúa así contribuyendo a la formación del alumnado a través de iniciativas participativas, que fomentan la curiosidad científica, el trabajo en equipo y la exposición de proyectos en entornos reales, posicionándose como uno de los centros de referencia en la provincia.