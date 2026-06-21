Galería | A Bouza y Pradocabalos, arrasados, reclaman ayuda cuatro días después de la riada, en fotos

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Galería | A Bouza, arrasada, reclama ayuda cuatro días después de la riada, en fotos | Cristina Clavería

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BUSCAN ACELERAR LAS LABORES DE LIMPIEZA

Cuatro días después de la riada, las aldea de A Bouza y Pradocabalos, en la comarca ourensana de Viana, siguen cubiertas de barro y a la espera de la llegada de ayudas para acelerar las labores de limpieza y recuperación tras los graves daños sufridos

La Región
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Publicado: 21 jun 2026 - 11:54 Actualizado: 21 jun 2026 - 12:09

Las aldeas de A Bouza y Pradocabalos en el municipio de Viana do Bolo, sigue intentando recuperarse cuatro días después de la riada que dejó calles y viviendas cubiertas de barro y numerosos daños materiales.

El paso del agua ha transformado por completo el paisaje, con bajos anegados, caminos intransitables y vecinos que aún esperan el inicio de trabajos de limpieza en profundidad, a la espera del peritaje de los daños.

Mientras tanto, la localidad se sostiene entre la incertidumbre y la solidaridad vecinal, con esfuerzos improvisados para retirar lodo y tratar de devolver la normalidad a las zonas más afectadas.

Las imágenes reflejan la magnitud de la devastación y la espera de una respuesta que permita acelerar la recuperación de una de las aldeas más golpeadas por el temporal.

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