Galería | A Bouza y Pradocabalos, arrasados, reclaman ayuda cuatro días después de la riada, en fotos

Galería | A Bouza, arrasada, reclama ayuda cuatro días después de la riada, en fotos

Cuatro días después de la riada, las aldea de A Bouza y Pradocabalos, en la comarca ourensana de Viana, siguen cubiertas de barro y a la espera de la llegada de ayudas para acelerar las labores de limpieza y recuperación tras los graves daños sufridos

Las aldeas de A Bouza y Pradocabalos en el municipio de Viana do Bolo, sigue intentando recuperarse cuatro días después de la riada que dejó calles y viviendas cubiertas de barro y numerosos daños materiales.

El paso del agua ha transformado por completo el paisaje, con bajos anegados, caminos intransitables y vecinos que aún esperan el inicio de trabajos de limpieza en profundidad, a la espera del peritaje de los daños.

Mientras tanto, la localidad se sostiene entre la incertidumbre y la solidaridad vecinal, con esfuerzos improvisados para retirar lodo y tratar de devolver la normalidad a las zonas más afectadas.

Las imágenes reflejan la magnitud de la devastación y la espera de una respuesta que permita acelerar la recuperación de una de las aldeas más golpeadas por el temporal.