¿Y el rey para cuándo? Esa es la cuestión. El monarca acaba de recibir en audiencia oficial celebrada en el Palacio de Marivent, que es la residencia de verano de los reyes, al presidente de Ceuta. El otro monarca, queremos decir el “presidentísimo”, veranea en otras islas, las Canarias, en otro palacete y se aloja en la residencia oficial de La Mareta. Pues bien, el rey saludó a Juan Jesús Vivas Lara, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Por parte del soberano no hubo declaraciones. La imagen de la visita ha sido recogida solamente por los fotógrafos desde que se dieron la mano hasta el momento de acceder al interior de Marivent.

Hubo que esperar a que Vivas concluyese la visita para que diera unas palabras ante los medios asegurando que “el monarca visitará la ciudad autónoma tras la crisis migratoria”, aunque no ha precisado cuándo lo hará y añadió que “no me cabe la menor duda de que el rey nos va a visitar y no me cabe la menor duda de que el rey nos va a apoyar, manteniendo el papel constitucional que le corresponde”. De momento, compás de espera de esa visita a Ceuta.

Claro que el deseo del rey, obviamente después de conocer la crisis migratoria, era viajar a Ceuta “para arropar a sus ciudadanos y comprobar sobre el terreno la gravedad de los hechos”. No obstante, como ocurre en toda monarquía parlamentaria, estos desplazamientos o intervenciones del rey “requieren el refrendo del Ejecutivo central”, circunstancia que en estos momentos, Felipe VI no ha podido cumplir con lo que quería. “El rey está comprometido con su visita a Ceuta, es un compromiso que ha adquirido”, dijo Vivas tras la audiencia. El caso es que el monarca expresó su indignación por la crisis migratoria en Ceuta y pide todas las medidas para evitar que se repita.

Pero de momento, Felipe VI aún no se ha desplazado ni a Ceuta ni a Melilla

Pero de momento, Felipe VI aún no se ha desplazado ni a Ceuta ni a Melilla, ambas las dos ciudades españolas, porque, como hemos dicho, el Gobierno no le “autoriza”. Que cosas tan raras tiene la clase política, solo por que el rey esa regido por la Constitución La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria, lo que significa que los políticos supervisan al rey, quien cada vez que quiere hacer una visita oficial, antes tiene que “anunciarlo”.

Atrás queda cuando Felipe VI realizó su primer viaje oficial a Marruecos como rey de España en julio de 2014. El rey Felipe VI y el rey Mohamed VI se han saludado y despedido con los tradicionales dos besos en la mejilla durante sus encuentros institucionales oficiales, como en los viajes de Estado de 2014 y 2019 a Marruecos, en un acto de cercanía del protocolo diplomático entre ambas casas reales. Después de aquella primera visita el rey español dijo que “nos hemos sentido muy bien recibidos”. Ignoramos si a día de hoy, nuestro monarca mantiene esa misma gratitud.