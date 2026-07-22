Galería | Un verano a golpe de remo y diversión con el programa Fomento Deportivo en Viana do Bolo

Más de 150 personas, en su mayoría familias y niños, participaron en las actividades náuticas del programa Fomento Deportivo de la Diputación de Ourense, celebradas en cinco municipios de la provincia para acercar el deporte al medio rural

El Club Náutico de Viana do Bolo llevó las actividades náuticas del programa Fomento Deportivo, impulsado por la Diputación de Ourense, a los municipios de Viana do Bolo, A Rúa, Vilariño de Conso, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras.

Más de 150 participantes, en su mayoría familias y niños, se iniciaron en distintas modalidades de deportes acuáticos, en una actividad que busca fomentar la práctica deportiva y poner en valor los embalses y espacios naturales de la comarca.

El programa Fomento Deportivo celebra este año su tercera edición y llevará más de 30 disciplinas deportivas a un total de 92 municipios de la provincia hasta el próximo mes de octubre.