Viana do Bolo conquista savia nueva para los deportes náuticos

Más de medio centenar de personas participaron en la jornada de puertas abiertas organizada por el Club Náutico de Viana do Bolo, una actividad que ha servido como punto de partida de una temporada estival que la organización califica de “gran éxito”. Durante la tarde, los asistentes pudieron disfrutar de diversas actividades náuticas como kayak y paddle surf, que se convirtieron en las grandes protagonistas de la jornada. La iniciativa coincidió además con la apertura de las piscinas municipales, un mercadillo artesanal, conciertos y actividades infantiles, lo que favoreció una notable afluencia de público.

La actividad se enmarca dentro del programa de Fomento Deportivo impulsado por la Diputación de Ourense, cuyo objetivo es promover la práctica de actividad física en toda la provincia y acercar el deporte a la población en el entorno rural. Desde la organización destacan que este es sólo el inicio de una campaña con buenas perspectivas de crecimiento.

La entidad se consolida así como un referente en las comarcas de Conso-Frieiras y Valdeorras

El Club Náutico de Viana do Bolo será también el encargado de desarrollar esta iniciativa en municipios limítrofes como A Rúa, Vilariño de Conso, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras durante el próximo mes de julio. La entidad se consolida así como un referente en las comarcas de Conso-Frieiras y Valdeorras en el aprovechamiento de los recursos naturales y de los entornos de los embalses, que cada vez recibe a más vecinos y visitantes interesados en la práctica de deportes acuáticos.

Más de treinta disciplinas

En su tercera edición, el programa cuenta con un presupuesto de 100.000 euros y desarrolla más de treinta disciplinas deportivas en colaboración con clubes y federaciones hasta el mes de octubre. Entre sus principales objetivos destaca la voluntad de alcanzar hasta 92 municipios de la provincia, fomentando la cohesión social y la dinamización del medio rural. El proyecto incluye tanto deportes tradicionales como nuevas modalidades incorporadas recientemente, entre ellas kárate, triatlón, rugby y vóley playa, además de una amplia oferta de actividades náuticas. Todo ello es posible gracias a la colaboración de una treintena de federaciones, asociaciones y clubes deportivos ourensanos.