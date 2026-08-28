Galería | Viana do Bolo vuelve revivir las riadas de junio tras las intensas lluvias

Las viviendas de Viana do Bolo vuelven a ver como las lluvias traen riadas apenas dos meses después de lo sucedido en junio. Los vecinos caminan entre el barro llenos de temor y con los objetos arrastrados por las calles

Las lluvias de los últimos días volvieron llenar Viana do Bolo de riadas que hicieron revivir a sus vecinos lo vivido el pasado mes de junio cuando el agua arrasó con varios núcleos de población. Una situación que ha vuelto a llenar los caminos de barrso, arrastrar piedras y sembrar el temor entre sus habitantes.

Las lluvias han derivado nuevamente en arrastres de agua y tierra procedentes del monte, los cuales han desatado el miedo entre unos vecinos que temen perder sus propiedades. Una población de 43 habitantes censados los que vieron las lluvias arrasar durante la semana el paisaje.

Una situación que los hace dormir intranquilos y llaman la atención de las autoridades.