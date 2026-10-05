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Detenidos dos hombres en Viana do Bolo con casi 200 gramos de cocaína y otras drogas

TRÁFICO DE DROGAS

Los arrestados, de 31 y 32 años, fueron interceptados cuando circulaban por la OU-533, en Viana do Bolo, donde los agentes localizaron cocaína, MDMA y hachís

Las sustancias estupefacientes incautadas por la Guardia Civil en Viana do Bolo.
Las sustancias estupefacientes incautadas por la Guardia Civil en Viana do Bolo. | Guardia Civil

La Guardia Civil detuvo en Viana do Bolo a dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Los arrestados son un hombre de nacionalidad italiana, de 31 años, y un vecino de Madrid, de 32 años.

Los agentes los interceptaron cuando circulaban en un vehículo por el kilómetro 9,5 de la carretera OU-533, dentro del término municipal de Viana do Bolo.

Las sustancias estupefacientes incautadas por la Guardia Civil en Viana do Bolo.
Las sustancias estupefacientes incautadas por la Guardia Civil en Viana do Bolo. | Guardia Civil

Durante la intervención, la Guardia Civil localizó diferentes sustancias estupefacientes. En concreto, fueron incautados 196 gramos de cocaína, 33 gramos de MDMA, 28 gramos de hachís, cuatro gramos de polen de hachís y 76 pastillas de MDMA.

Los dos hombres fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

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