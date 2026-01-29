El instituto de Viana do Bolo, referente en docencia, logra el Innovagal 2025

El IES Carlos Casares de Viana do Bolo acaba de recibir el primer premio Innovagal 2025, un galardón de innovación educativa otorgado por la Xunta de Galicia que tiene como objetivo reconocer a centros y docentes con una trayectoria de compromiso con la innovación educativa, a través del desarrollo de iniciativas didácticas u organizativas que buscan dar respuesta a las necesidades de su alumnado.

“O traballo sobre os glaciares, no que participou unha altísima porcentaxe de docentes do claustro logrou o máis grande recoñecemento e un premio económico de 10.000 euros. Debemos felicitarnos como comunidade educativa e, por suposto, dar os parabéns a todo o profesorado participante, e moi especialmente a Ovidio Villar, coordinador do proxecto e artífice, sen dúbida, deste éxito do centro”, explicaban desde el IES Carlos Casares.

Con los glaciares como eje central, el proyecto cooperativo del instituto vianés ha implicado a más del 80 % del profesorado y ha alcanzado a más de la mitad del alumnado.

La temática se abordó de manera transversal desde distintas disciplinas como la literatura, la aritmética, la programación informática, la creatividad o la educación plástica. Este enfoque interdisciplinar permitió integrar diferentes lenguajes, metodologías y perspectivas, favoreciendo un aprendizaje significativo y conectado con la realidad. Asimismo, contribuyó a reforzar la colaboración entre el profesorado y a ofrecer al alumnado una visión más amplia y coherente de la temática, promoviendo el pensamiento crítico, la creatividad y la comprensión de problemáticas actuales desde múltiples ámbitos del conocimiento.

Por su parte, el IES Taboada Chivite de Verín con “Disney Land D´eiquí” ha alcanzado el segundo puesto, con un premio de 3.000 euros, “ex aequo” con el IES Ribeira do Louro de Porriño. Ambos centros, el vianés y el de la villa del Támega, han sido los únicos representantes de la provincia ourensana en estos galardones de la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que destacan la labor docente.