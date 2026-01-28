La androlla será la reina de Viana el Domingo Gordo

El Pabellón Municipal acogerá a los comensales durante uno de los días grandes de Entroido.

Martes 3 de febrero. Esa es la fecha elegida para dar comienzo a la venta de las entradas de la LIV edición de la Festa da Androlla de Viana do Bolo. Deberán adquirirse de manera presencial en el salón de plenos de la Casa Consistorial entre las 8,30 y las 14,00 horas con una limitación de 10 entradas por persona.

El coste de las mismas será de 30 euros y, en caso de no agotarse durante esta primera jornada, se volverán a poner a la venta el miércoles 4, tanto de forma presencial como telefónica.

El encuentro gastronómico tendrá lugar el gran Domingo Gordo, 15 de febrero, tras el espectacular desfile de fuliones y carrozas que recorrerá las calles del lugar.

La Androlla está elaborada a partir de costilla adobada embutida y posteriormente ahumada

Se espera que cerca de 3.000 comensales puedan disfrutar de la reina de Viana do Bolo: la androlla. Este embutido, elaborado a partir de costilla adobada embutida y posteriormente ahumada, lleva más de medio siglo siendo una de las insignias del periodo entroideiro. Pero no estará sola. Consomé, cachelos, grelos, chorizo, lacón, carne de cordero, ensalada, bica o licores acompañarán a esta delicia elaborada por la empresa vianesa de embutidos y salazones García Marcos.

Tras el gran banquete popular, la fiesta entroideira continuará en la Plaza Mayor a cargo del grupo América de Vigo, una nueva iniciativa que pretende, como bien explicaba el teniente de alcalde Isaac Pérez durante la presentación de la programación, “que a xente se quede durante a tarde en Viana e poida continuar gozando do bo ambiente do noso Entroido”.

Con esta celebración, Viana do Bolo volverá a convertirse en uno de los grandes referentes del Entroido gallego, combinando tradición, gastronomía y música en una jornada pensada para vecinos y visitantes. La Festa da Androlla alcanza así su LIV edición reafirmando su papel como cita imprescindible del calendario festivo y como escaparate del patrimonio cultural y culinario de la villa.