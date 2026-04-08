ACUERDO FORMALIZADO
Luz verde del Gobierno para reactivar la mina de Penouta en Viana do Bolo
ACUERDO FORMALIZADO
La compañía australiana Energy Transition Minerals ha recibido la aprobación de Inversión Extranjera Directa (FDI) por parte del Gobierno español, un paso clave para completar la adquisición de la mina de Penouta a través de su filial ETM Spain.
Al tratarse de una empresa con capital 100 % extranjero, la operación estaba sujeta a este procedimiento de control de inversiones, cuya autorización supone ahora la luz verde definitiva al proyecto. La compañía ya había señalado meses atrás que cumplía con todos los requisitos exigidos y confiaba en obtener una resolución favorable a principios de abril, cumpliéndose así los plazos previstos.
La aprobación confirma que la inversión propuesta por ETM en la Mina de Penouta y su planta de procesamiento cumple con todos los requisitos regulatorios y de seguridad nacional, “avalando la capacidad financiera de la compañía y su idoneidad para operar activos estratégicos en España”, afirman.
Tras la obtención de la aprobación de FDI, y el reciente acuerdo de acceso a tierras firmado con los propietarios de la Comunidad de Montes Dehesa da Chanca de Penouta, la finalización de la adquisición queda ahora únicamente sujeta a la transferencia de las licencias mineras a ETM Spain por parte de la Xunta de Galicia, que se espera sea antes del próximo mes de junio.
“Obtener la aprobación de FDI, junto con el acuerdo que hemos formalizado con la comunidad Dehesa da Chanca, representa un gran paso adelante para establecer nuestra presencia a largo plazo en España. Nos anima el apoyo mostrado por el Gobierno español a la inversión extranjera en el país para facilitar el desarrollo de minerales críticos para la transición energética de Europa”, declara el director general de ETM, Daniel Mamadou.
Durante el proceso de reactivación de la mina, que recalcan será paulatino, la compañía asegura que pondrá especial atención a la restauración ambiental, la compatibilidad con el entorno protegido de Pena Trevinca y la Red Natura 2000, así como la generación de empleo local. “Una vez completada la transferencia de las licencias mineras, nuestro enfoque se centrará en la reactivación de la mina, trabajando estrechamente con la comunidad y priorizando la creación de empleo local en la región. La Mina de Penouta es un activo altamente estratégico de minerales críticos y esperamos volver a ponerla en funcionamiento lo antes posible”, señalaba el director.
La reactivación de la explotación se produce en un contexto administrativo y judicial complejo. La explotación de la sección C continúa pendiente de una nueva autorización, después de que se detectara un defecto de forma en la anterior licencia por no haberse tenido en cuenta la proximidad de la Red Natura 2000.
Sin embargo, Energy Transition afirma ser consciente de que el proceso puede prolongarse hasta dos años, pero descarta que la sección C no llegue a explotarse y asume el riesgo al considerar que el potencial del yacimiento justifica la espera. Mientras tanto, entre sus planes se encuentra el tratamiento de los residuos existentes en la llamada sección B.
La reapertura de la mina de Penouta supone un importante impulso para la comarca. El proyecto contribuirá a la generación de empleo directo e indirecto, favoreciendo la fijación de población en una zona especialmente afectada por el envejecimiento y la despoblación.
Y es que, tras su paralización a finales de 2023, la comarca sufrió un notable impacto económico y social, especialmente en el empleo y en la actividad de las empresas locales vinculadas a la mina. El cese de la explotación supuso la pérdida de puestos de trabajo y la ralentización de sectores auxiliares como el de la hostelería, provocando una caída en la actividad económica local y afectando a la estabilidad de los negocios.
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