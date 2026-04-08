Luz verde del Gobierno para reactivar la mina de Penouta en Viana do Bolo

La compañía australiana Energy Transition Minerals ha recibido la aprobación de Inversión Extranjera Directa (FDI) por parte del Gobierno español, un paso clave para completar la adquisición de la mina de Penouta a través de su filial ETM Spain.

Al tratarse de una empresa con capital 100 % extranjero, la operación estaba sujeta a este procedimiento de control de inversiones, cuya autorización supone ahora la luz verde definitiva al proyecto. La compañía ya había señalado meses atrás que cumplía con todos los requisitos exigidos y confiaba en obtener una resolución favorable a principios de abril, cumpliéndose así los plazos previstos.

La aprobación confirma que la inversión propuesta por ETM en la Mina de Penouta y su planta de procesamiento cumple con todos los requisitos regulatorios y de seguridad nacional, “avalando la capacidad financiera de la compañía y su idoneidad para operar activos estratégicos en España”, afirman.

Tras la obtención de la aprobación de FDI, y el reciente acuerdo de acceso a tierras firmado con los propietarios de la Comunidad de Montes Dehesa da Chanca de Penouta, la finalización de la adquisición queda ahora únicamente sujeta a la transferencia de las licencias mineras a ETM Spain por parte de la Xunta de Galicia, que se espera sea antes del próximo mes de junio.

Acuerdo formalizado

“Obtener la aprobación de FDI, junto con el acuerdo que hemos formalizado con la comunidad Dehesa da Chanca, representa un gran paso adelante para establecer nuestra presencia a largo plazo en España. Nos anima el apoyo mostrado por el Gobierno español a la inversión extranjera en el país para facilitar el desarrollo de minerales críticos para la transición energética de Europa”, declara el director general de ETM, Daniel Mamadou.

Durante el proceso de reactivación de la mina, que recalcan será paulatino, la compañía asegura que pondrá especial atención a la restauración ambiental, la compatibilidad con el entorno protegido de Pena Trevinca y la Red Natura 2000, así como la generación de empleo local. “Una vez completada la transferencia de las licencias mineras, nuestro enfoque se centrará en la reactivación de la mina, trabajando estrechamente con la comunidad y priorizando la creación de empleo local en la región. La Mina de Penouta es un activo altamente estratégico de minerales críticos y esperamos volver a ponerla en funcionamiento lo antes posible”, señalaba el director.

La reactivación de la explotación se produce en un contexto administrativo y judicial complejo. La explotación de la sección C continúa pendiente de una nueva autorización, después de que se detectara un defecto de forma en la anterior licencia por no haberse tenido en cuenta la proximidad de la Red Natura 2000.

Sin embargo, Energy Transition afirma ser consciente de que el proceso puede prolongarse hasta dos años, pero descarta que la sección C no llegue a explotarse y asume el riesgo al considerar que el potencial del yacimiento justifica la espera. Mientras tanto, entre sus planes se encuentra el tratamiento de los residuos existentes en la llamada sección B.

Reapertura minera

La reapertura de la mina de Penouta supone un importante impulso para la comarca. El proyecto contribuirá a la generación de empleo directo e indirecto, favoreciendo la fijación de población en una zona especialmente afectada por el envejecimiento y la despoblación.

Y es que, tras su paralización a finales de 2023, la comarca sufrió un notable impacto económico y social, especialmente en el empleo y en la actividad de las empresas locales vinculadas a la mina. El cese de la explotación supuso la pérdida de puestos de trabajo y la ralentización de sectores auxiliares como el de la hostelería, provocando una caída en la actividad económica local y afectando a la estabilidad de los negocios.

Una batalla legal por la reapertura que se prolonga desde el año 2022 2011: La empresa canadiense Strategic Minerals llegó ese año a tierras vianesas con el objetivo de reabrir la mina de Penouta.

2018: Tras varios años de negociaciones y retrasos, en 2018 se reiniciaron los trabajos, comenzando inicialmente con el tratamiento de los residuos de la antigua explotación.

2022: Es el año en que la Xunta de Galicia autorizó a Strategic Minerals a explotar la denominada sección C, un área a cielo abierto de 150 hectáreas, con una duración prevista de 30 años, prorrogables hasta un máximo de 75.

2023 : Una denuncia presentada por el grupo Ecoloxistas en Acción, que alegaba graves impactos sobre el espacio protegido de Pena Trevinca, incluido en la Red Natura 2000, llevó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a dictar un cierre cautelar, suspendiendo la resolución de la Xunta.

2024: Tras las alegaciones de la empresa canadiense, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso de Ecoloxistas en Acción, al considerar insuficiente el estudio de afectación ambiental presentado. Posteriormente, Strategic Minerals entró en concurso de acreedores, dejando la explotación paralizada y sumiendo a la comarca en un periodo de incertidumbre.

2025: Esta situación juridica se prolongó hasta julio de 2025, cuando la canadiense Energy Transition Minerals se adjudicó la mina en subasta, ofreciendo 5,2 millones de euros, marcando un nuevo capítulo en la historia de Penouta.

2026: Aprobación de Inversión Extranjera Directa por parte del Gobierno de España a la compañía Energy Transition Minerals.