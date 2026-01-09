El matadero de Viana se licita de manera urgente
DOS MESES
La actual empresa concesionaria comunicó su renuncia en diciembre
El Matadero Municipal de Viana do Bolo sale a licitación, y se espera que la nueva empresa encargada de su gestión entre en funcionamiento en los próximos dos meses.
Esta instalación de titularidad municipal desde hace años está siendo gestionada “de xeito satisfactorio” por empresas privadas mediante contratos de concesión otorgados por la entidad municipal. La adjudicación actual se encuentra en situación de precario al vencer hace casi una década, en 2016. “Con data do venres 19 de decembro de 2025, a empresa concesionaria comunicou formalmente a súa renuncia a continuar coa xestión do Matadoiro, o que provocou que o peche da instalación fose inminente, previsto para o 31 de decembro de 2025”, explican desde el Consistorio.
Ante esta situación, el Concello de Viana do Bolo realizó dos gestiones fundamentales para garantizar la continuidad del servicio. Por un lado, se diseñó una fórmula jurídica y legal que permitirá mantenerlo en funcionamiento mientras se resuelve la licitación y se adjudica definitivamente el servicio a la nueva empresa. “O martes 23 de decembro mantívose unha reunión coa totalidade das persoas afectadas, gandeiros e gandeiras, usuarios do servizo e responsables da empresa concesionaria, na que se acordou a continuidade da actividade habitual do Matadoiro ata a adxudicación definitiva”, apuntan. Esta prórroga permite otorgar un margen de dos meses para finalizar el expediente.
Licitación urgente
Por otra banda, se procedió al inicio y preparación del expediente de licitación “de forma urxente” el pasado 29 de diciembre
“Estas medidas adoptadas de maneira inmediata supoñen un gran alivio para o Concello, xa que o cesamento da actividade, aínda que fose temporal, suporía unha perda significativa para Viana do Bolo”, aclaran. “O noso Matadoiro é o único en funcionamento en toda a contorna, ofrecendo servizo non só ao noso concello senón tamén aos limítrofes, permitindo que moitos gandeiros e gandeiras manteñan un servizo vital para a súa actividade, tanto pola proximidade como polo aforro de custes derivados do transporte do gando a outras localidades”, añaden.
La entidad local manifiesta el agradecimiento a los ganaderos, trabajadores y a la anterior empresa concesionaria “polo seu interese, colaboración e boa disposición para contribuír a dar solución a unha situación que ameazaba con supor o cesamento dun servizo esencial, fundamental para a economía local e para a das concas e municipios da contorna”.
