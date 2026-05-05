Los recursos estimados en Penouta alcanzan los 108 millones de toneladas

Energy Transition Minerals, que adquirirá de manera definitiva la mina de Penouta en los próximos meses, hace pública la actualización de la Estimación de Recursos Minerales (MRE), que asciende a 108 millones de toneladas, cifra inferior a la estimada en 2021, cuando se situaba en 133,7 millones. Según apuntan, esta reducción se debe principalmente a las restricciones ambientales derivadas de la Red Natura 2000.

A pesar de ello, la compañía australiana sigue apostando por Penouta como un proyecto estratégico para el suministro europeo de minerales críticos, “con potencial para una explotación a largo plazo, aunque condicionado a la aprobación ambiental”. La compañía prevé completar la adquisición total del proyecto en el corto plazo y avanzar en la declaración de reservas de mineral, así como en una revisión operativa detallada para su posible reinicio.

La explotación vianesa es la única fuente reciente de estaño y tantalio en la Unión Europea, ambos metales considerados críticos para la tecnología y la transición energética. La estimación actual se basa en más de un centenar de sondeos y contempla recuperaciones metalúrgicas del 75 % para el estaño y del 65 % para el tantalio.

La reactivación se produce en un contexto administrativo y judicial complejo. La explotación de la sección C continúa pendiente de una nueva autorización, después de que se detectara un defecto de forma en la anterior licencia por no haberse tenido en cuenta la proximidad de la Red Natura 2000. Sin embargo, Energy Transition Minerals afirma ser consciente de que el proceso puede prolongarse hasta dos años, aunque confía en que la llamada sección C llegue finalmente a explotarse.