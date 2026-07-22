La mina de Penouta prepara su nueva apertura

Energy Transition Minerals (ETM) ha completado la adquisición de la mina de Penouta, situada en Viana do Bolo, tras formalizar este lunes en A Coruña la escritura pública de transmisión de las licencias de explotación.

Con este paso culmina el proceso de compra del único yacimiento español en explotación de coltán y uno de los principales depósitos europeos de minerales críticos, considerados estratégicos para la transición energética y el desarrollo de tecnologías avanzadas.

Mediante este trámite, la compañía, a través de su filial española, pasa a ser “oficialmente la titular de la explotación minera”, culminando una operación que considera “estratégica para consolidarse como productor europeo de minerales críticos”. La adquisición también ha sido comunicada al mercado bursátil australiano (ASX), “al tratarse de un hito relevante dentro de la estrategia empresarial de ETM”, afirman desde la compañía.

La mina de Penouta alberga recursos de estaño, tántalo y niobio, minerales esenciales para la fabricación de componentes electrónicos, semiconductores, baterías, vehículos eléctricos y otras tecnologías vinculadas a la transición energética y la digitalización. En este contexto, ETM considera que el proyecto puede desempeñar un papel relevante en la estrategia europea para reforzar la autonomía en el suministro de materias primas consideradas críticas y reducir la dependencia de terceros países.

El director general de la compañía, Daniel Mamadou, destacó que la adquisición supone “un hito transformador para la empresa, al otorgarle la propiedad total de un activo minero avanzado con un camino definido para volver a la producción”. Según explicó, el objetivo inmediato es completar una revisión operativa de la explotación y desarrollar los estudios necesarios para que la actividad pueda reanudarse “lo antes posible”.

Por su parte, el director de ETM en España, Jorge Gil, señaló que la formalización de la compra culmina “un proceso clave para el futuro de Penouta” y aseguró que la intención de la empresa es impulsar una reapertura “ordenada, segura y sostenible”, “contribuyendo al desarrollo económico y social de Galicia y al fortalecimiento de la cadena europea de suministro de materias primas críticas”.

Reunión informativa

Como parte de su estrategia de comunicación con el entorno, ETM celebrará hoy un encuentro informativo con los vecinos de Viana do Bolo. La reunión tendrá lugar a las 20.15 horas en la Casa da Cultura, donde Jorge Gil expondrá el proyecto, el estado de la explotación y las actuaciones previstas para la reanudación de la actividad.

La empresa asegura que este encuentro forma parte de su “compromiso con la transparencia y la participación de la comunidad local, con el objetivo de mantener una comunicación directa sobre la evolución del proyecto”.

Los vianeses celebran este nuevo paso hacia la reapertura de la explotación minera que, según apunta la gran mayoría, “ya está tardando”.

Una de las principales ventajas del proyecto es que Penouta no parte desde cero. La explotación estuvo en funcionamiento hasta 2024 y mantiene tanto la corta minera como la planta de tratamiento y las infraestructuras auxiliares, fruto de inversiones que rondan los 28 millones de euros, lo que permitiría una vuelta a la producción en un plazo más reducido que el desarrollo de una nueva mina.

Estudios hasta 2027

Tras culminar la adquisición, ETM ha iniciado una revisión operativa para definir la estrategia de reinicio de la actividad minera. La compañía prevé completar antes de finalizar 2026 los estudios técnicos y económicos necesarios, mientras que los trabajos ambientales, de rehabilitación y de carácter social se desarrollarán durante el primer semestre de 2027.

Según la empresa, este proceso busca convertir la mina de Penouta en un proyecto de “minería responsable, apoyado en criterios de sostenibilidad, innovación industrial y creación de valor para la comarca, pero también para Galicia y Europa”.