La Xunta autoriza la transmisión de la concesión de la mina de Penouta a Energy Transition Minerals

La mina de Penouta, en Viana do Bolo, está un paso más cerca de reanudar su actividad tras la autorización de la Xunta de Galicia para la transmisión de la concesión minera a la filial española de la compañía australiana Energy Transition Minerals (ETM). Con esta resolución, la empresa obtiene el último permiso autonómico necesario para completar la adquisición del proyecto, lo que abre la puerta a la reactivación de una explotación considerada estratégica para Europa por su producción de estaño, tantalio y niobio.

La concesión pertenecía a Strategic Minerals Spain, empresa que cesó su actividad en octubre de 2024 tras entrar en concurso de acreedores. ETM acordó adquirir el proyecto por 5,2 millones de euros y ya había obtenido a comienzos de este año la autorización española en materia de inversión extranjera.

La empresa señala que la recuperación de la actividad minera supondría “nuevas inversiones y la creación de empleo en la comarca de Viana do Bolo, una zona especialmente afectada por la despoblación”. Según explica, su intención es “conservar el conocimiento del personal que ya trabajaba en la explotación, priorizar la contratación de trabajadores locales y colaborar con el Concello, el tejido empresarial y las entidades sociales del municipio”.

Una de las principales ventajas del proyecto es que Penouta no parte desde cero. La explotación estuvo en funcionamiento hasta 2024 y mantiene tanto la corta minera como la planta de tratamiento y las infraestructuras auxiliares, fruto de inversiones que rondan los 28 millones de euros, lo que permitiría una vuelta a la producción en un plazo más reducido que el desarrollo de una nueva mina.

Además, según explican desde la compañía australiana, ya se ha suscrito un memorando de entendimiento con la empresa internacional Traxys para la futura comercialización de los concentrados minerales que se obtengan en Penouta.

Pendiente del TSXG

La transmisión de la concesión queda condicionada a la resolución de un recurso que permanece pendiente ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), derivado del procedimiento concursal del anterior operador. Según la empresa, “si el recurso se resuelve favorablemente, la transmisión adquirirá plena eficacia”. En caso contrario, sostiene que “solicitará una nueva concesión minera que restablezca la situación jurídica anterior”.

Mientras tanto, ETM prevé completar los trámites administrativos restantes y realizar una revisión técnica de las instalaciones para definir la estrategia de reinicio de la actividad.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló en junio de 2024 la autorización de explotación de la mina al entender que el estudio de impacto ambiental presentado no era lo suficientemente completo ni riguroso como para evaluar de forma adecuada todas las consecuencias que la actividad minera podía tener sobre el entorno.

En su resolución, el tribunal consideró que la evaluación ambiental no analizaba con suficiente detalle determinados riesgos asociados a la explotación, ni aportaba la información necesaria para garantizar que la actividad pudiera desarrollarse con todas las garantías ambientales exigibles. Por ello, concluyó que la autorización concedida no cumplía los estándares legales de protección ambiental y decidió dejarla sin efecto.

El director general de Energy Transition Minerals, Daniel Mamadou, aseguró que el objetivo de la compañía es reactivar la mina "de forma responsable", manteniendo el empleo local y colaborando con las administraciones y el tejido económico de la comarca. Asimismo, afirmó que Penouta representa “una oportunidad para reforzar la autonomía europea en el suministro de minerales críticos y contribuir tanto al desarrollo industrial como a la economía de Viana do Bolo”.

Referente europeo

La compañía destaca que Penouta constituye “la única fuente primaria de estaño, tantalio y niobio de la Unión Europea que ha estado operativa en los últimos años”. Se trata de tres materias primas consideradas críticas por Bruselas debido a su importancia para la fabricación de semiconductores, componentes electrónicos, aleaciones destinadas a la industria aeroespacial y de defensa, así como para tecnologías vinculadas a la transición energética.

En la actualidad, Europa depende casi por completo de las importaciones de estos minerales. Brasil concentra la mayor parte de la producción mundial de niobio, mientras que el tantalio procede principalmente de la República Democrática del Congo y Ruanda. Además, China domina el procesamiento de numerosos minerales estratégicos, una situación que la Unión Europea pretende revertir con la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales.

En este contexto, ETM considera que la reapertura de Penouta supondría “disponer de una fuente de suministro europea, regulada y trazable, alineada con los objetivos comunitarios de reducir la dependencia de proveedores externos y reforzar la autonomía industrial”.