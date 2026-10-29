La moda de Viana do Bolo vuelve a la alfombra roja de la mano de Conchita

La moda vianesa vuelve a hacerse un hueco en el panorama musical. El diseñador Jorge de Álvarez, natural de Viana do Bolo, ha llevado de nuevo sus creaciones a un escenario de gran repercusión gracias a la cantante Conchita, que ha escogido uno de sus diseños para su actuación en el concierto solidario Cadena 100 Por Ellas.

La artista, que saltó a la fama en 2007, ha apostado por un pantalón firmado por el creador vianés para esta cita musical, vinculada a la lucha contra el cáncer de mama. Además, ha compartido una fotografía de la prenda en sus redes sociales, donde no ha dudado en describirla como "preciosa".

Este gesto supone un nuevo escaparate para el trabajo de Jorge de Álvarez, que vuelve a situar el nombre de Viana do Bolo en el mapa de la moda y el espectáculo. La elección de Conchita demuestra cómo las creaciones del diseñador encuentran su espacio más allá de las pasarelas, llegando también a artistas que buscan prendas especiales para sus actuaciones.

Así, el talento nacido en la localidad ourensana vuelve a ganar visibilidad gracias a una colaboración que une música, moda y solidaridad.