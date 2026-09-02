¿Sabe usted que no dejan descansar al Mirador do Sarito, en Viana?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la reparación del Mirador do Sarito no valió de mucho
¿Sabe usted que los vándalos han vuelto a destrozar el Mirador do Sarito, situado en San Cibrao, en Viana do Bolo? ¿Que había sido reparado recientemente por el obradoiro de emprego de la localidad? ¿Que es uno de los lugares más emblemáticos del municipio y las redes sociales echan humo? ¿Que nadie entiende este tipo de conductas contra un espacio que pertenece a todos los vecinos?
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