¿Sabe usted que el padre Antonio, de Viana do Bolo, no ha dudado en acercarse hasta las aldeas más afectadas para mostrar su apoyo y cariño a los vecinos? ¿Que durante los incendios forestales del pasado verano ya se había puesto la funda para colaborar en la extinción? ¿Que ya está preparando las botas para colaborar en la retirada de fango y piedras? ¿Y que la gente agradece, y mucho, su apoyo?