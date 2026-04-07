REGRESO A LA TIERRA
El regreso tras el viaje más largo

¿Sabe usted que parece que se han olvidado de la Guardia Civil en Barbadás?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la demanda de la Guardia Civil en Barbadás

Un coche de la Guardia Civil
Un coche de la Guardia Civil

¿Sabe usted que parece que se han olvidado de Barbadás? ¿Que este municipio tiene una vieja reivindicación y no le para de dar largas el Gobierno? ¿Que llevan tiempo pidiendo un cuartel de la Guardia Civil y no solo tienen que aguantar que no se ponga en marcha? ¿Que también ve como en otros municipios gallegos sí que se gastan los millones en seguridad? ¿Que A Fonsagrada y Cambados estrenarán cuarteles?

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