¿Sabe usted que parece que se han olvidado de la Guardia Civil en Barbadás?

¿Sabe usted que parece que se han olvidado de Barbadás? ¿Que este municipio tiene una vieja reivindicación y no le para de dar largas el Gobierno? ¿Que llevan tiempo pidiendo un cuartel de la Guardia Civil y no solo tienen que aguantar que no se ponga en marcha? ¿Que también ve como en otros municipios gallegos sí que se gastan los millones en seguridad? ¿Que A Fonsagrada y Cambados estrenarán cuarteles?

Relacionado Taboadela y Barbadás chocan tras un obradoiro frustrado